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Bakan Yumaklı duyurdu: Bugün hesaplara yatacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 715 milyon 751 bin lira hasat avans ödemesinin bugün pancar üreticilerinin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda pancar üreticilerine yönelik yapılacak 715 milyon 751 bin lira hasat avans ödemesine ilişkin bilgi verdi.

Bakan Yumaklı, "Türkşeker aracılığıyla 715 milyon 751 bin lira hasat avans ödemesini bugün pancar üreticilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

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