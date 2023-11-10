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Bakan Yerlikaya, Kosovalı mevkidaşını kabul etti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kosova İçişleri Bakanı Xhelal Sveçla ile bir araya geldi. Bakan Yerlikaya, ziyaret ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ziyaretinden dolayı Kosovalı mevkidaşı Sveçla'ya teşekkür etti.

Bakan Yerlikaya, Sveçla ile başta terör örgütleri ve organize suç örgütleriyle mücadele olmak üzere güvenlik alanında bakanlıklar arasındaki işbirliklerini değerlendirdiklerini kaydetti.

 

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