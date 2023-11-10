Bakan Yerlikaya, Kosovalı mevkidaşını kabul etti

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ziyaretinden dolayı Kosovalı mevkidaşı Sveçla'ya teşekkür etti.

Bakan Yerlikaya, Sveçla ile başta terör örgütleri ve organize suç örgütleriyle mücadele olmak üzere güvenlik alanında bakanlıklar arasındaki işbirliklerini değerlendirdiklerini kaydetti.