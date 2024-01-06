Bakan Yerlikaya duyurdu: 46 ilde zehir tacirlerine operasyon!
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, zehir tacirlerine yönelik 46 İlde düzenlenen “NARKOGÜÇ-42” operasyonlarında 1 ton 340 kg uyuşturucu madde ele geçirildiğini duyurdu. Yerlikaya, 364 zehir taciri ve sokak satıcısının yakalandığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "uyuşturucu madde imalatçılarına" ve "bunların satışını yapanlar" ile "sokak satıcılarına" yönelik 46 ilde düzenlenen “Narkogüç-42" operasyonlarında 1 ton 340 kg uyuşturucu madde ele geçirildiğini duyurdu.
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından, "364 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; gençlerimizi ve geleceğimizi zehirleyen uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayacağız. Her an enselerindeyiz. Bizden kaçamayacaklar." paylaşımında bulundu.
"Uyuşturucu Madde İmalatçılarına" ve "Bunların Satışını Yapanlar" ile "Sokak Satıcılarına" yönelik 4️⃣6️⃣ İlde düzenlenen “NARKOGÜÇ-42” Operasyonlarında;— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 6, 2024
1️⃣ Ton 3️⃣4️⃣0️⃣ kg uyuşturucu madde ele geçirildi❗
3️⃣6️⃣4️⃣ Zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı❗️
Aziz Milletimizin… pic.twitter.com/c1KZHpbtwQ
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