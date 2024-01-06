Bakan Yerlikaya duyurdu: 46 ilde zehir tacirlerine operasyon!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "uyuşturucu madde imalatçılarına" ve "bunların satışını yapanlar" ile "sokak satıcılarına" yönelik 46 ilde düzenlenen “Narkogüç-42" operasyonlarında 1 ton 340 kg uyuşturucu madde ele geçirildiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından, "364 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; gençlerimizi ve geleceğimizi zehirleyen uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayacağız. Her an enselerindeyiz. Bizden kaçamayacaklar." paylaşımında bulundu.