Bakan Yerlikaya, Alman mevkidaşı Faeser ile Berlin’de görüştü

İçişleri Bakanlığı’ndan Bakan Yerlikaya’nın ziyaretine ilişkin yapılan açıklamada, “Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya ve Almanya Federal İçişleri ve Yurt Bakanı Sayın Nancy Faeser bugün Berlin’de bir araya geldi.

Heyetler arasında gerçekleşen görüşmede; iki bakanlığın sorumlulukları çerçevesinde iki ülke arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunulmuştur. Terörle mücadelede işbirliğinin yanı sıra organize suç ve güvenlik alanında iş birliğinin geliştirilmesine yönelik imkânlar ele alınmıştır. Göçmen kaçakçılığıyla mücadelede iş birliği konusunda da fikir alışverişinde bulunulmuştur. Almanya’da yürürlüğe giren yeni Vatandaşlık Yasası’nın sağladığı imkanlar ve başvuru süreçlerine ilişkin konular da değerlendirilmiştir.

Türk vatandaşlarının Almanya vizesi alma sürecine ilişkin durumlarının nasıl iyileştirilebileceği konusunda görüş teatisinde bulunulmuştur. Son olarak, iki bakanlığın çalışma düzeyinde işbirliği ve iletişimin daha da güçlendirilmesi konuları ele alınmıştır” denildi.