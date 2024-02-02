Bakan Yerlikaya 6 Şubat depreminin bilançosunu açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin bilançosunu açıkladı. Yerlikaya açıklamasında şunları söyledi:

Bildiğiniz üzere 6 Şubat depremlerinin 1. yıl dönümüne sadece 4 gün kaldı. İstedik ki, AFAD olarak 6 Şubat depremlerinin birinci yıl dönümünde depremin izlerini silmek, şehirlerimizi ihya etmek, milletimizin acısını dindirmek için neler yaptık ve neler yapmaya devam ediyoruz onları, sizlerle tek tek paylaşalım.

"HEMEN HEMEN TÜM BAKANLAR GÖREVLENDİRİLDİ"

Kıymetli Vatandaşlarımız, 6 Şubat’taki Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 büyüklüğündeki birinci deprem saat 04.17’de meydana geldi. Saat 04.30’da AFAD tarafından, Türkiye’deki tüm kurtarma ekiplerimize, 'Deprem bölgelerine intikal edin' talimatı verildi. Saat 04.40’ta nöbetçi AFAD ekibimiz tarafından Osmaniye Bilgi Apartmanından ilk vatandaşımız sağ olarak kurtarıldı. Diğer illerdeki nöbetçi AFAD ekiplerimiz arama kurtarma çalışmalarına süratle başladılar.

Saat 05.00 itibarıyla dönemin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay’ın başkanlığında, Bakanlarımız ve Türkiye Afet Müdahale Planı Yani TAMP Çalışma Gruplarımız tam kapasiteyle, AFAD Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinde İlk toplantısını yaptı. AFAD depremden sadece 45 dakika sonra, saat 05.02’deyse, TAMP’taki en üst seviye olan ve ‘Uluslararası Acil Yardım Çağrısını’ kapsayan 4. Seviye Acil Durum ilan etti. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla;

Felaketlerin yaşandığı her ile koordinasyonu sağlamak üzere, kabinemizin hemen hemen tüm bakanları görevlendirildi.

"708 MÜLKİ İDARE AMİRİ BÖLGEYE HAREKET ETTİ"

Saat 05.45’te Valilerimizin, deprem bölgesine gitmeleri talimatı verildi. İllerdeki mevcut yöneticilerimizi desteklemek için derhal; 59 Valimiz, 8 Vali Mülkiye Baş Müfettişimiz, 47 Mülkiye Müfettişimiz, 302 Kaymakam ve Vali Yardımcımız ile 292 Kaymakam adayımız, Yani toplam 708 Mülki İdare Amirimiz deprem bölgesine hareket ettiler.

Yine saat 05.45’te bölgeye, arama ve kurtarma personelleriyle, AFAD Gönüllüleri ve iş makineleri sevk edilmeye başlandı. Saat 07.57’de, İzmir Adnan Menderes Havalimanından uçaklar, Adana Havalimanına arama kurtarma personeliyle, ağır tonajlı arama kurtarma araçlarını

ulaştırmak için havalandılar. Saat 11.25’te deprem bölgelerinde ilk bireysel çadırlar kuruldu.

"YARDIMLAR ARALIKSIZ DEVAM ETTİ"

Birinci depremden 9 saat sonra, saat 13.24’te Kahramanmaraş Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğünde ikinci bir depremle daha sarsıldık. Bu yıkıcı depremden sonra da, hem arama kurtarma çalışmalarımız, hem de yardımların sevkiyatı aralıksız devam etti.

Maalesef 6 Şubat’ta Milletçe Asrın Felaketini yaşadık. 120 bin kilometre karelik alanda 11 il, 124 ilçe, 6.929 köy ve mahallede, ağır yıkımlara neden olan bu depremlerde 53 bin 537 canımızı yitirdik, 107 bin 213 vatandaşımız da yaralandılar. 14 milyon vatandaşımızı doğrudan etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremler etki alanı bakımından dünya literatürüne geçti. Devletimiz tam bir seferberlik ruhuyla tüm kurumları, kuruluşları, personeli, araç-gereç ve imkânlarıyla, depremin ilk anından itibaren, felaket bölgelerinde canla başla çalışmaya başladı.

Depremin 2. günü Hatay’a gelen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 'Devlet-millet omuz omuza vererek inşallah afetin yol açtığı yıkıntıları kaldıracağız, hiçbir vatandaşımızı sahipsiz bırakmayacağız' sözleriyle devletimizin kararlığını ifade ediyordu. Evet bu felaket günlerini geride bırakacaktık.

Aziz Milletimiz, kamu kuruluşlarımız, tüm mahalli idareler, sivil toplum kuruluşları, medyamız, 7’den 70’e herkes el ele veriyor, elden ele, su, gıda, ilaç, giyecek, hijyen, yani yaşam için ne gerekiyorsa onları kolilerle tırlara yüklüyordu. Bölgede beslenme hizmeti kapsamında günlük ortalama 4 milyon kişiye yemek hizmeti verildi.

Depremler sonrasında maalesef 38.901 bina yıkılmıştı. Bu binaların tamamında arama içinde yaşam olduğu belirlenen 26 bin binada arama ve kurtarma faaliyeti yürütüldü. Bölgeye 1 milyon çadır sevk edildi. Bunların bir kısmı bireysel olarak dağıtıldı. 350 çadır kent alanında 645 bin çadır kuruldu ve Yaklaşık 2,5 milyon afetzedemize buralarda geçici olarak barınma imkânı sağlandı.

"ENKAZ KALDIRMA İŞLEMİNİN YÜZDE 91'İ GERÇEKLEŞTİ"

Tüm bunlar yapılırken depremden etkilenen ve yakınlarının yanlarına gitmek isteyen 3 milyon 549 bin afetzedemizin tahliyesi sağlandı. Türk Havayollarımız, bu dönemde 13 bin 701 sefer ile 2 milyonu aşkın yolcu taşıyarak unutulmaz bir tarih yazdı.

Bakan Yerlikaya, "Ağır yıkımlara neden olan bu depremlerde 53 bin 537 canımızı yitirdik, 107 bin 213 vatandaşımız da yaralandı." ifadelerini kullandı.

Deprem bölgesinde 2 milyon 302 bin binada ve 6 milyon 227 bin bağımsız bölümde hasar tespiti yapıldı. 60 bin 421 acil yıkılacak ve yıkık binanın enkazları 68 günde tamamen kaldırıldı.

Ağır hasarlı 200 bin 401 binadan 166 bin 602’sinin enkazı kaldırıldı. Şu ana kadar; hacme göre enkaz kaldırma işleminin yüzde 91’i gerçekleştirildi. Geriye kalan enkaz kaldırma süreçleri de

Yoğun bir şekilde devam ediyor. Ve Hak Sahipliği süreci. Değerli vatandaşlarımız, Hak sahipliği sürecini büyük bir hassasiyetle yürüttük. Bu süreci 30 Mayıs 2023 tarihinde başlattık. Depremzedelerimize öncelikle yasal başvuru süresi verildi. Tüm süreçler tamamlandıktan sonra, 389 bin konut, 40 bin 658 işyeri ve 11 bin 531 ahır olmak üzere toplam 441 bin 567 hak sahipliği belirlendi. İl, ilçe ve kırsal alanda toplam: 250 bin bağımsız bölümün ihalesi yapıldı. Yeni ihaleleri de yapmaya devam ediyoruz.

Hatay'da konut kura çekimleri başlıyor

Yarın, Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle Hatay’dayız. Dünyada başka bir örneğine rastlanmayacak hızda 41 bin deprem konutumuzun ve 5 bin köy evimizin kura çekimi ile anahtar teslim törenlerinin ilkine 'Bismillah' diyerek başlıyoruz. 4 Şubat’ta Gaziantep’te, 6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta Ve ilerleyen günlerde de diğer illerimizde, inşallah bu törenlerimizi gerçekleştireceğiz. Depremzede vatandaşlarımıza söz verildiği gibi konutlarını teslim edeceğiz.