Bakan Yardımcısı Varank: “Türkiye, döngüsel ekonomiye geçiş konusunda kararlı”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank, “Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendinin öncülüğünde başlatılan ve bugün bir dünya markası hâline gelen Sıfır Atık, döngüsel ekonomiye dayalı bir atık ve kaynak yönetimidir. Bakanlığımızın uzun yıllardır atık yönetimi ve Sıfır Atık dahilinde gerçekleştirdiği çalışmaları döngüsel ekonomi prensipleri doğrultusunda bir üst noktaya taşıma gayreti içerisindeyiz. Bakanlık olarak döngüsel ekonomi prensipleri kapsamında kaynakların verimli kullanılması ve atığın kaynak olarak değerlendirilmesi için çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu sayede atıkların değerlendirilmesiyle doğal kaynakları koruyoruz.” dedi.

Bakan Yardımcısı Fatma Varank, Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye tarafından finanse edilen Türkiye’nin Döngüsel Ekonomiye Geçiş Potansiyelinin Değerlendirilmesine Yönelik Teknik Destek Projesi (DEEP) kapsamında “Döngüsel Ekonomi Konferansı”na katıldı.

Sıfır Atık başta olmak üzere döngüsel ekonominin önemli başlıklarının konuşulduğu konferansa Bakan Yardımcısı Fatma Varank’ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sümeyra Merve Kılınç, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Mali İşbirliği Başkanı Odoardo Como, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü Recep Akdeniz, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Hüseyin Bayraktar da katılım sağladı.

Konferansta konuşan Bakan Yardımcısı Varank, Bakanlık olarak sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde, gelecek nesillere gelişmiş bir Türkiye ve yaşanılabilir bir çevre bırakmak gayesinde olduklarını dile getirdi.

SAYGIDEĞER EMİNE ERDOĞAN HANIMEFENDİ’NİN ÖNCÜLÜĞÜNDE BİR DÜNYA MARKASI OLAN “SIFIR ATIK” ‘30 MART DÜNYA SIFIR ATIK GÜNÜ’NÜN İLANIYLA TAÇLANDI

2017 yılında Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Saygıdeğer Emine Erdoğan’ın öncülüğünde başlatılan ve bugün bir dünya markası hâline gelen Sıfır Atık hareketinin uluslararası alanda da yaygınlaştırılması için küresel ölçekte çalışmalar devam ediyor. Bakan Yardımcısı Varank, 2022 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda ‘2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemini ilerletmek için Sıfır Atık girişimlerinin teşvik edilmesi’ kararının kabul edildiğini dile getirdi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda, 30 Mart gününün ‘Uluslararası Sıfır Atık Günü’ olarak ilan edilmesiyle, tüm dünyada kutlanmasının kararlaştırıldığını belirten Varank; “Bu karar uyarınca Sıfır Atık; iklim değişikliği, doğa kaybı ve kirlilikten oluşan üçlü gezegen krizi ile mücadelede önemli rol oynayacak konuma gelmiştir.” dedi. Bakan Yardımcısı Varank, Sıfır Atık hareketine öncülük eden ve tüm dünyada yaygınlaşarak bir marka hâline gelmesini sağlayan Emine Erdoğan Hanımefendi’ye de şükranlarını sundu.

“AMACIMIZ, KAYNAK YÖNETİMİNDE MAKSİMUM VERİM SAĞLAMAK”

Bakanlığın uzun yıllardır atık yönetimi ve Sıfır Atık dâhilinde gerçekleştirdiği çalışmaları döngüsel ekonomi prensipleri doğrultusunda bir üst noktaya taşıma gayreti içerisinde olduklarını kaydeden Bakan Yardımcısı Varank, “Bu çerçevede Çevre Kanunu değişikliğiyle Sıfır Atık politikalarının yaygınlaştırılması ve döngüsel ekonomi ilkelerinin uygulanmasına ilişkin genel ilkeler benimsendi. Bakanlık olarak döngüsel ekonomi prensipleri kapsamında kaynakların verimli kullanılması ve atığın kaynak olarak değerlendirilmesi için çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu sayede atıkların değerlendirilmesiyle doğal kaynakları koruyoruz. Ülkemizde çimento, kireç, seramik, demir-çelik tesislerindeki atıklar; alternatif ham madde olarak kullanılıyor. Kurmuş olduğumuz Türkiye Çevre Ajansı ile çevre kirliliğinin önlenmesi, ulusal ölçekte depozito yönetim sisteminin kurulması ve işletilmesine yönelik çalışmalar ile faaliyetlerimizi güçlendiriyoruz. Amacımız, kaynak yönetiminde maksimum verim sağlamak ve böylelikle hem kaynak tüketimini azaltmak hem de daha az enerjiyle çevre üzerindeki baskının azaltılmasını sağlamak.” diye konuştu.

“TÜRKİYE, DÖNGÜSEL EKONOMİYE GEÇİŞ KONUSUNDA KARARLI”

Bakan Yardımcısı Fatma Varank, döngüsel ekonominin tüm paydaşlarını sisteme dâhil etmek, sürdürülebilir kaynak temini ve ülkemizin döngüsel ekonomiye geçişine ilişkin strateji ve yol haritasını belirlemek amacıyla ‘Türkiye'nin Döngüsel Ekonomiye Geçiş Potansiyelinin Değerlendirilmesi için Teknik Destek Projesi’ni başlattıklarını belirtti. Varank, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Ülkemizin, 2053 yılına kadar iklim nötr hale getirme hedefine ulaşmasında, döngüsel ekonomi çok önemli bir rol oynayacak. Döngüsel ekonomi ayrıca, Türkiye’nin en büyük ticaret ortağı olan Avrupa Birliği’nde yaşanan gelişmelerin ve hedeflediği köklü değişikliklerin, ülkemiz açısından doğuracağı sonuçlara uyumu için de çok kritik bir öneme sahip. Döngüsel ekonomiye geçiş ve yeşil kalkınma hedefi; beraberinde yeni iş modelleri, yenilikçiliği destekleyen iş birliği fırsatları ve bu gelişmelerin bir sonucu olarak da çok büyük bir ölçüde istihdam sağlayacak.

Tüm bu yenilikleri ve fırsatları ülkemize kazandırmak adına projemiz kapsamında, ülkemizdeki döngüsel ekonomi potansiyeli araştırılarak ilgili kurumlarımız ve sektör kuruluşlarıyla birlikte ‘Döngüsel Ekonomi Eylem Planımızı’ hazırlıyoruz. ‘Yeni Model, Yeni Fırsatlar’ anlayışıyla başlattığımız döngüsel ekonomi ve yeşil kalkınmada hedeflediğimiz noktalara; sanayicilerimiz, akademisyenlerimiz, kurumlarımız, belediyelerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, medya ve vatandaşlarımız ve özellikle gençlerimizin katılımıyla çok başarılı bir şekilde ulaşacağımıza gönülden inanıyorum. Bu kapsamda, Türkiye'nin döngüsel ekonomiye geçiş konusundaki kararlılığını bir kez daha buradan vurgulamak istiyorum.”