Tuzcuoğlu: Tecrübelerimizi Türk devletleriyle paylaşmaya hazırız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı bünyesinde ‘Doğu ile Batı Arasında Anadolu Kültür Projeleri’ kapsamında düzenlenen ‘5. Cengiz Aytmatov Uluslararası Issık Göl Forumu’ açılış programına katıldı. Bakan Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu konuşmasında, Türk dünyasının ünlü yazarlarından Cengiz Aytmatov’un ismini taşıyan formun kıymetli ve önemli olduğunu söyledi.

Issık Göl bölgesinin en eski Türk yurdu olarak bilinen yer olduğunu belirten Bakan Yardımcısı Tuzcuoğlu, “Tarihimiz boyunca Doğu ve Batı Türklüğünü birleştiren Issık Göl’ü, bugün 4 bin kilometre uzaktan Türk Dünyasının temsilcilerini bir araya getirdi. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ifadesiyle, ‘Asırlık ayrılıklara, asırlık hasretlere, asırlık acılara, asırlık yapaylıklara son veren’ bu buluşmalar son derece kıymetli.” diye konuştu.

“ÇEVRE VE İKLİM SORUNLARININ ÇÖZÜMÜ, İNSAN FITRATINA UYGUN YAŞAMAK”

Bu yılki gündem konularından birinin çevre sorunlarına çözüm arayışları olduğunu ifade eden Tuzcuoğlu, “Çevre ve iklimle ilgili sorunların çözümü nedir? diye bir soru ile karşılaşsam, bana göre en net cevap, ‘yaratılış fıtratına uygun yaşamaktır’ derim. İnsan fıtratına uygun yaşadığımız zaman çevre ile alakalı birçok sorunu çözmüş oluruz. Allah’ın yaratmış olduğu tabiatın kurallarına baktığımız zaman, bu kurallar çerçevesinde hayat ilerlediği zaman, hiçbir kirlilikle karşılaşmıyoruz. Doğal hayat dediğimiz şey kendini temizleyen, kendini düzene sokan, hiçbir şekilde atık bırakmayan bir düzen içerisinde işliyor.” ifadelerini kullandı.

“2035 YILINDA GERİ KAZANIM HEDEFİMİZ YÜZDE 60”

Sanayi devriminden sonra atmosferdeki karbondioksit oranının yüzde 40’ların üzerine çıktığını vurgulayan Bakan Yardımcısı Tuzcuoğlu, “Bu felaket seviyesinde bir artıştır. Bugün dünyayı en çok kirleten ülkeler en çok kalkınmış ülkelerdir. Türkiye ise dünyayı en az kirleten ülkeler arasında. Ortaya koyduğumuz çevre politikaları çok büyük ses getirdiğini bilmemiz gerekiyor. Örneğin, Sıfır Atık Projesi. Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde, bir küresel çevre hareketine dönüşen Sıfır Atık, adeta dünya markası haline geldi. BM tarafından da Sıfır Atık projemiz 30 Mart günü ‘Uluslararası Sıfır Atık Günü’ olarak kabul gördü. 2017 yılında yüzde 13 olan geri kazanım oranı 2023 yılına geldiğimizde yüzde 35’e yükseldi. 2035 yılında ise bu hedefi yüzde 60 olarak belirliyoruz. Toplanan atıklar sayesinde ülkemizin 96 milyar TL kazancı var. 432 milyon ağaç kesilmekten kurtuldu. 108 milyon varil petrol tasarruf edildi.” diye konuştu.

“TÜRK DÜNYASI İLE BİRLİKTE HAREKET ETMEYE HAZIRIZ”

Bakan Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu, şehirleri çevreye duyarlı, doğaya saygılı, Sıfır Atık uyumlu hale getirmek adına ciddi bir çalışma içerisinde olduklarını vurgulayarak, “Türk dünyasının sahip olduğu binlerce yıllık kadim gelenekle yüksek manevi değerlere yaraşır bir şekilde şehirler inşa etme hedefimiz var. İklim değişikliği ile mücadelede elde ettiğimiz tecrübeleri, Türk Devletleri Teşkilatı’nın büyük ve güçlü Türk Dünyası hedefinin parolası olan ‘2040 Vizyonu’ kapsamında Türk devletleri ile paylaşmaya, birlikte hareket etmeye hazırız. Türk Dünyası olarak biz büyük bir aileyiz.” dedi.