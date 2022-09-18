Bakan Yanık: "Sıkıntı çekmeden hayatlarını sürdürebilmelerini hedefliyoruz"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Sunduğumuz imkanlar elbette kahramanlarımızın fedakarlığının karşılığı değil ama sıkıntı çekmeden hayatlarını sürdürebilmelerini hedefliyoruz.” dedi.

19 Eylül Gaziler Günü

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının koordinasyonunda “19 Eylül Gaziler Günü” ve Mustafa Kemal Atatürk’e “Gazi” unvanı verilişinin 101. Yılı dolayısıyla etkinlikler düzenlenecek.

Bu kapsamda Ankara’da 19 Eylül Gaziler Günü Buluşması gerçekleştirilecek. Aynı zamanda Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktası olan Sakarya Meydan Muharebesi Zaferi’nin de 101. Yıl Dönümü olması dolayısıyla Polatlı’da “Hattı Müdafaa Değil Sathı Müdafaa-Her Zaman” başlığıyla düzenlenecek 19 Eylül Gaziler Günü Buluşması’nda Polatlı Merkez Şehitliği, Duatepe Anıtı ziyaret edilecek ve Sakarya Meydan Muharebesi Müzesi gezilecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, vatan uğruna canlarını hiçe sayan şehitlerin yakınları ile gazilere fedakarlıkları için minnet duyduklarını dile getirdi.

Şehit yakınları ile gazilere sağlanan ekonomik ve sosyal hakları anlatan Bakan Yanık, şehitlerin emaneti olan yakınlarının ve gazilerin hayatlarını kolaylaştırabilmek için çalıştıklarını belirtti. Bakan Yanık “Sunduğumuz imkanlar elbette kahramanlarımızın fedakarlığının karşılığı değil ama sıkıntı çekmeden hayatlarını sürdürebilmelerini amaçlıyoruz.” ifadesini kullandı.

Bakan Yanık, şehit yakınları ve gazilere devletin sunduğu imkanları şöyle sıraladı:

- Şehitlerimizin eş ve çocuklarından birisi ile anne-baba ve kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam 2 yakınına, gazilerimizin kendilerine veya lehine feragat ettiği bir yakınına kamuda istihdam hakkı sağlıyoruz. Bugüne kadar 47.437 şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızı kamuda istihdam ettik.

- Hak sahibi şehit yakını, gazi ve gazi yakınları ile vazife malulleri, şehir içi toplu taşıma hizmetleri ile demiryolları ve denizyollarının şehir içi ve şehirlerarası hatlarından ücretsiz yararlanmaktadır. Bu kapsamda 210.115 ücretsiz seyahat kartını sahiplerine ulaştırdık.

- Görevi nedeniyle malul hale gelenlerin kendilerine, hayatını kaybedenlerin hak sahiplerine en az 30 yıl hizmet yapmış gibi aylık bağlanmaktadır. Şehitlerimizin vefat eden vazife malulleri ile hayatını kaybeden sivil terör mağdurlarının anne ve babalarına şartsız aylık bağlanmaktadır.

- Şehitlerimizin dul ve yetimlerinin brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek konutları emlak vergisinden muaf tutulmuştur. Şehitlerimiz ile gazilerimize bir konut ile sınırlı olmak üzere faizsiz konut kredisi sağlanmaktadır. Terörle mücadele sırasında şehit olan kamu görevlilerinin hak sahipleri ile malul gazilerimize 10 yıl süreyle rayiç bedel üzerinden kira yardımı ödenmektedir. Sıra tahsisli konutlarda şehit yakınları ile gazilerimize artı 40 puan verilmektedir.

- Şehit ve gazi çocukları KYK’nin verdiği yükseköğrenim bursundan ve yurtlardan öncelikli ve ücretsiz yararlanmaktadır. Asayiş ve güvenlik kapsamında şehit veya gazi olanların çocukları sınavsız paralı yatılı öğrenciliğe alınmaktadır. Şehit ve gazi çocukları özel öğretim kurumlarının yüzde 3’lük kontenjanı dahilinde ücretsiz eğitim almaktadır. Şehit ve gazi çocuklarına üniversitelerde açıköğretim ve ikinci öğretimde katkı payı/öğrenim ücreti muafiyeti sağlanmaktadır. Ayrıca çocukların ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretimleri sırasında belirlenen katsayılar çerçevesinde eğitim ve öğretim yardımı ödenmektedir.

Şehitlerimizin yakınları ve gazilerimize ikametgahlarında kullandıkları elektrik ücretlerinde en az yüzde 40, su ücretinde yüzde 50 indirim uygulanmaktadır.

- Şehitlerimizin eş veya çocuklarından birine, eşi veya çocuğu yoksa anne veya babasından birine bir araçla sınırlı olmak üzere araç alımlarında ÖTV muafiyeti sağlanmıştır. Yüzde 90 ve üzeri engeli olan gazilerimizin ÖTV muafiyetinden yararlanarak aldıkları araçları MTV’den muaf tutulmaktadır.

- Terörle mücadelede malul hale gelen gazilerimiz ile bakıma muhtaç vazife malullerinin ortez, protez ve diğer iyileştirici araç gereçleri Sağlık Uygulama Tebliği’ndeki fiyatlar üzerinden karşılanmaktadır. Şehitlerimizin bakmakla yükümlü oldukları yakınları ile gaziler ve bakmakla yükümlü oldukları kişilere sağlık hizmetlerinde katılım payı muafiyeti sağlanmaktadır. Gazilerimiz sağlık kuruluşlarına başvurularında öncelikli olarak sağlık hizmetlerinden yararlanmaktadır.

- Şehitlerimizin aylık alan hak sahipleri ile gazilerimize de yılda bir defa olmak üzere ek ödeme verilmektedir.

- Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli bulunan şehit dul ve yetimleri ile anne, baba ve kardeşleri 18 Mart Şehitler Günü’nde, malul gaziler ile eşleri ise 19 Eylül Gaziler Günü’nde idari izinli sayılmaktadır.

- Şehit dul ve yetimleri ile gaziler ve refakatindeki anne, baba, eş ve çocukları müze ve ören yerlerinden ücretsiz yararlanmaktadır.

- Eş ve çocuklar Devlet Tiyatroları'ndan ücretsiz faydalanmaktadır.