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Bakan Yanık detayları açıkladı: Hane başına 7200 TL destek!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan ve 4 milyon hanenin yararlanacağı Aile Desteği Programı ile ilgili yeni bir açıklama yaptı.

Bakan Yanık, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan Aile Desteği Programı ile ilgili detayları açıkladı.

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Hanenin gelir durumuna göre aylık 450 ila 600 TL olmak üzere yıllık toplamda 5 bin 400 lira ila 7 bin 200 lira arasında yapılacak desteğin başvuruları 27 Haziran'da başlamıştı.

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Bakan Yanık, destek programına, çalışanlar ve emeklilerin de başvuru yapabileceğini söyledi.

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Bakan Yanık konu hakkında şunları ifade etti:

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