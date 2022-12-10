Bakan Yanık: “Can güvenliği için bekledik”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 6 yaşında evlendirilen kız çocuğu ile ilgili olarak, “3 gün sonra açıklamayı neden yaptık; kamuoyuna ne kadar bilgi yansıdığını bilmiyorduk. Can güvenliğini riske etmemek için bir süre bekledik” dedi.

CHP’liler protesto etti

TBMM Genel Kurulu’ndaki bütçe görüşmeleri sırasında, CHP milletvekilleri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ı, 6 yaşındayken ‘imam nikahıyla evlendirmesi’ ile ilgili iddialar nedeniyle protesto edildi. CHP’li vekiller Bakan Yanık kürsüye çıkmasından itibaren sırtlarını dönerken sözlü olarak da “Çocuk susmadı, siz sustunuz, biz susmayacağız” ve “İstifa” sloganları atarak masalara vurdular.

Can güvenliği için bekledik

Protestolar üzerine bu konuya ilişkin bilgi veren Bakan Yanık, “Mağdur 30 Kasım 2020’de savcılığa müracaat ediyor. 4 Aralık 2020’de ilk kabul birimimize alıyoruz. 8 Aralık 2020’den itibaren mağdur kuruluşlarımızda kalmaya devam ediyor. Biz mağdura her türlü desteği sağlamışız, dava bize intikal edildiği gün olaya müdahil olmuşuz” diyerek şöyle devam etti:

“Bu süre içerisinde mağdurun psiko-sosyal desteği, sağlık desteği, okuma yazması yok, eğitimi yok, ilkokul diploması alınıyor. Mağdura meslek eğitimi veriyoruz, aşçılık eğitimi alıyor. İngilizce öğreniyor. Dava bize 2 Aralık 2022’de ihbar edildi. Biz aynı tarihte 2 Aralık 2022’de davaya müdahil olduk. Açıklamamızı geç yaptığımız için arkadaşlar eleştiriyorlar. Evet üç gün sonra yaptık. Neden? Çünkü kamuoyuna mağdur ile ilgili ne kadar bilgi yansıdığını bilmiyorduk. Kendisinin ve çocuğunun can güvenliğini riske etmemek, açık kaynaklara ne kadar bilgi yansıdığını öğrenebilmek için bir süre bekledik. Konu son derece açık. Biz aralıksız bir biçimde mağdurun ihtiyacı olan her türlü desteği sağlamışız.

Failin kimliğine, yaşına, cinsiyetine bakmadık

Biz bakanlık olarak tavrımız çok açık, tutumumuz 20 yıl hiç değişmedi. Bizim için korunacak bir tek değer vardır, çocuktur. Bizim için korunacak bir tek değer vardır, kadındır. Bizim için korunacak bir tek değer vardır, mağdurdur. Mağdurun kimliğine, kim olduğuna, yaşına, cinsiyetine bakmadık; failin kimliğine, kim olduğuna, yaşına, cinsiyetine bakmadık. Gerekli hukuki süreç ne ise aralıksız yaptık.

Töre ve namus cinayetleri

Töre ve namus cinayeti kavramını bu milletin hafızasından çıkaran AK Parti’dir. Tamam iktidar olamadınız, bu millet sizi iktidar yapmadı ama iktidar ortağı oldunuz. İktidar ortağı olduğunuzda niye değiştirmediniz o yasayı. Kim değiştirdi? Töre ve namus cinayeti kavramı bu milletin hafızasından AK Parti çıkardı. AK Parti kadın ve çocukla alakalı tüm paradigmayı değiştirdi. Siz ancak konuşursunuz. Sizi, kadınların bedeni üzerinde çiğnetmeyeceğiz. Sizi, o çocukların bedeni üzerinde tepindirmeyeceğiz. Bu bakanlık size bu fırsatı vermeyecek… O çocukları sizin elinize bırakmayacağız, o kadınları sizin elinize bırakmayacağız.

Çocuk koruma mobil ekipleri

Çocuklarımızın bakım, istihdam ve desteklenmesi ile alakalı 2002’den bu yana devlet koruması altında yetişmiş 37 bin 821 gencimiz kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edildi. Mezun oldukları alanlara göre atanabiliyorlar artık. Özel sektörde çalıştıkları sürece 5 yıl süreyle devlet olarak biz karşılıyoruz. Çocuklarımızı risklerden koruyabilmek için çocuk mobil ekipleri, dijital platformlardaki riskleri takip eden çocuk koruma mobil ekiplerimiz ve çocuklar güvende programlarımız devam ediyor.”