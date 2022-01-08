Bakan Vedat Bilgin'den 3600 ek gösterge açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "3600 Ek gösterge ile ilgili çalışmayı 6 ay içinde Meclis'e getireceğiz" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, CNN Türk kanalında açıklamalarda bulundu.

3600 Ek göstergeye ilişkin, 6 ay içinde Meclis'e getireceklerini söyleyen Bakan Bilgin,

"Çalışmayı Bakanlık içinde tamamladık bitirdik. İkinci aşamada sendikalarla konuşacığız. İşin diğer ortakları Hazine ve Maliye Bakanlığı. Müzakere edeceğiz, tahmin ediyorum en geç mayıs, haziran ayında Meclis'e intikal ettiririz. Bu yıl içinde bitecek." dedi.

Pandemi tüm dünyayı vurdu

Dünyanın yaşadığı büyük bir kriz var. Pandemiyle ilgili bir kriz en çok gelişmiş ülkeleri vurdu. Bir dalgalanma diğer ülkelerde fırtınalara yol açıyor. Son varyant öncesi durulma görülmüştü. Türkiye tamamen kapandığı zaman bile üretimine devam etti. Yer yer olumsuz etkileri her yere yayıldı.

Türkiye dayanıklı çıktı

Tüm dünyada maliyeti enflasyon olarak ortaya çıktı. İngiltere okyanustan petrol çıkarıyor ama zorluk çekti. Lojistik sorunlar yaşadı. Türkiye çok dayanıklı çıktı. Ancak enflasyon oldu tabii. Büyüme içinde olan bir ülke çünkü. Ben başarılı buluyorum Türkiye'yi. Türkiye olumlu ayrıştı.

OECD içinde büyüyen ilk 2 ülkeden biri oldu. 3 çeyrek üst üste büyüdü. Baz etkisinden arındırılmış haliyle yüzde 10 üzerinde büyüme gerçekleştirdi.