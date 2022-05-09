Bakan Varank'tan TOGG paylaşımı!
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, inşaatı devam eden TOGG'un fabrikasını havadan görüntüledi. Varank, yerli otomobillerin yıl sonundan önce banttan ineceğini belirtti.
Sanayi Ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TOGG'un fabrikasının inşaat ilerleyişini görüntüledi. Bakan Varank, yerli otomobillerin yıl sonundan önce banttan inmeye başlayacağını söyledi.
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) Bursa'nın Gemlik ilçesinde inşa ettiği fabrikayı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank uçaktan çekti.
Bakan Varank, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Biraz önce Sabiha Gökçen uçağından çektim. Togg Gemlik üretim üssünde inşaat planlandığı şekilde hızla ilerliyor. Seri üretim araçlar inşallah yıl sonundan önce banttan inmeye başlayacak" ifadelerini kullandı.
Biraz önce Sabiha Gökçen uçağından çektim...— Mustafa Varank (@varank) May 9, 2022
Togg Gemlik üretim üssünde inşaat planlandığı şekilde hızla ilerliyor.
Seri üretim araçlar inşallah yıl sonundan önce banttan inmeye başlayacak.#Togg #YeniLigeYolculuk pic.twitter.com/XtmmSM6W7K
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