Bakan Varank’tan Özgür Demirtaş'a efsane gönderme

Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Türkiye’deki muhalefetin içler acısı halini gözler önüne sererek doğal gaz çalışmalarını küçümsedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Demirtaş’a anladığı dilden cevap verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “müjde” açıklamasının ardından ortaya birçok iddia atıldı. Söz konusu iddiaların en güçlüsü ise Karadeniz’de doğal gaz rezervi bulunması oldu.

Karadeniz’de faaliyet yürüten Fatih sondaj gemisine canlı yayın aracı indirilirken çekilen görüntüler de, Zonguldak açıklarında doğal gaz bulunduğu yönündeki iddiaları doğrular nitelikte oldu.

Bunun ardından muhalefet cephesinden bir elin parmak sayılarını geçmeyecek kadar destek mesajı geldi. Genel itibariyle “memleket muhalifleri” sondaj çalışmaları lekemelek için elinden geleni yaptı.

Kuru muhalefetiye bilinen Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş da büyük tepki çeken bir mesaj yayınladı. Demirtaş, Venezuela’nın ekonomisi üzerinden örnek vererek sondaj çalışmalarını küçümsedi.

Varank anladığı dilden cevap verdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Özgür Demirtaş’ın mesajını alıntılayarak binlerce beğeni alan bir cevap verdi. Bakan Varank, ekonomist Demirtaş’ın yaptığı hesaba göre bir soda şişesi kadar değeri olmadığını söyledi.