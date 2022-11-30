Bakan Varank'tan "1 Milyon İstihdam" projesi hakkındaki iddialara sert yanıt

Türkiye'nin Bilgi Teknolojileri alanında nitelikli personel yetiştirmesi ve bu alanda istihdam sağlanması için Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "1 Milyon İstihdam" projesine yoğun ilgi sürerken, bazı medya organlarında projeyle ilgili asılsız iddialar ortaya atıldı.

Projenin, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak döneminde başlatıldığına atıfta bulunulan haber "Albayrak’ın projesi suya düştü: Türkiye on binlerce yazılımcı kaybetti" başlığı ile servis edildi.

Türkiye'ye yazılım alanında nitelikli iş gücü oluşturan ve milli bir proje hüvviyetinde olan "1 Milyon İstihdam" projesi hakkında ortaya atılan asılsız iddialara Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan yanıt geldi.

Habere konu olan iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten Varank," Bu rakamı kim takip etmiş gerçekten 30 bin yazılımcı bu ülkeden gitmiş mi! İddiaların altının boş olduğunu görebiliyorsunuz. Biz bu rakamları takip ediyoruz. Evet, şu anda Türkiye’den yurt dışına çalışmaya giden gençlerimiz var, özellikle uzman arkadaşlarımız var. Fakat bunların pek çoğu ülkeyi terk ederek değil, uzaktan çalışma yöntemiyle Türkiye’de yaşayarak yurt dışına freelance çalışmaya devam ediyorlar." dedi.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yurt dışındaki firmalar için çalışmalarını kazanç olarak gördüğünü belirten Varank, "Bizim vatandaşlarımızın yurt dışında tecrübe kazanmalarını, farklı firmalarda deneyim elde etmelerini de biz aslında kazanç olarak görüyoruz. Elbette Türkiye’de yazılımcıya ihtiyacımız var. Yazılımcı sayısını artırmak için uyguladığımız programlar var. Bir kısım vatandaşımız yurt dışında çalışmak isteyebilir. Onların elde ettiği tecrübelerin de biz bir kayıp olduğuna inanmıyoruz. O tecrübelerin gelecekte bu ülkeye yine katkı sağlayacağına inanıyoruz." dedi.

Haberde geçen "30 bin yazılımcı" rakamının altının boş olduğunu vurgulayan Varank, "Şunun altını çizmememiz lazım son bir yılda 30 bin yazılımcı ülkeden gitti ifadesi doğru bir ifade değil, bu altı boş bir rakamdır." ifadelerini kullandı.