Bakan Varank Zerzevan'da gökyüzünü gözlemledi

Etkinlik kapsamında gece saatlerinde başlayan gözlem sırasında, Zerzevan Kalesi'nde Diyarbakır Devlet Klasik Türk Müziği ve Medeniyetler Korosu konserini dinleyen bakanlar Varank ve Kasapoğlu ile katılımcılar teleskoplardan yıldızları, gezegenleri ve gök cisimlerini gözlemledi.

Ay'ın kaybolmasıyla birlikte başlayan gözlem, sabah saatlerine kadar devam ederken, katılımcılar uzmanların gökyüzü sohbetlerine katılarak astronomi hakkında bilgi aldı.

Gençlerle birlikte gözlem yapan Bakan Varank, şunları kaydetti:

"Biz gökyüzü gözlem etkinliklerimizi çocuklarımız, gençlerimiz için yapıyoruz. Çocuklarımız ve gençlerimiz bilime, uzaya, teknolojiye merak salsın diye bu etkinlikleri düzenliyoruz ve inanıyoruz ki bugün burada bu deneyimi yaşayan, yıldızlara, Ay’a, gezegenlere bakan çocuklarımız yarının en önemli astronomları, uzay mühendisleri, bilim insanları olacaklar. Aziz Sancar’ları olacaklar. Biz bu etkinliği Anadolu’nun her tarafına yaymak için yola çıkmıştık. Geçen sene Diyarbakır, Zerzevan Kalesi’nden başladık. Bu yıl gene buradayız. İnşallah bu sene Erzurum’a, Van’a, Antalya’ya gideceğiz ve gökyüzü gözlem etkinlikleriyle çocuklarımızı aileleriyle beraber uzayla, teknolojiyle, havacılıkla dolu gecelerle buluşturacağız."

Varank, Diyarbakır, Zerzevan Kalesi'nin, Roma İmparatorluğu’nun doğudaki en uzak garnizonlarından bir tanesi olduğuna dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Buranın bir özeliği daha var, farklı bir kült veya inanç diyebileceğimiz Mithra inancının da burada yaşatıldığı ve dünyada en iyi korunmuş tapınaklarından bir tanesi. Bu inançta gezegenler, uzay çok önemli. Bu alanlarda 3 bin yıllık bir tarihte hep gözlem yapılmış, yıldızlar, gezegenler izlenmiş. Astronomi bu topraklarda yapılmış dolayısıyla biz bu etkinliği burada yaparak aslında bu toprakların kadim kültürünü de tekrar yeşertmiş oluyoruz. Bu topraklara tekrar astrolojiyi getirmiş oluyoruz. Bu manada da Zerzevan Kalesi’nde bu işi yapmak hem anlamlı hem de çok güzel. Gelen herkesin de etkilediğini görebiliyoruz."

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu da tarih ve bilimin yıldızlarla buluştuğu bir mekanda olduklarını vurgulayarak, "Gökyüzü gözleminin en iyi yapıldığı 10 destinasyondan birindeyiz. 2020'de UNESCO Dünya Mirası Listesine alınan Zerzevan Kalesi, medeniyet ve kültür hazinemizin en nadide örneklerinden biri." değerlendirmelerinde bulundu.

Etkinliğe katılan öğrencilerden Esma Çakmak, uzaya ve gökyüzüne ilgisi olduğunu belirterek, "Uzay mühendisliği okumak istiyorum. Burası benim için büyük bir fırsat, o yüzden mutluyum." dedi.

- Pazar gününe kadar devam edecek

Etkinlik, Sanayi ve Teknoloji, Gençlik ve Spor, Kültür ve Turizm bakanlıklarının himayesinde, Diyarbakır Valiliği ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile Karacadağ Kalkınma Ajansı ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın (TGA) destek ve katkılarıyla TÜBİTAK’ın koordinasyonunda gerçekleştirilen etkinlik, Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde bulunan Zerzevan Kalesi’nde pazar gününe kadar devam edecek.

Organizasyona en küçüğü 1, en büyüğü 86 yaşında olmak üzere yaklaşık bin kişi katıldı. Çok sayıda yabancı basın mensubu ile İran, Burundi, Endonezya, Çad, Filipinler, Tayland ve Güney Sudan gibi ülkelerin büyükelçileri de etkinlikte yer aldı.

Etkinlik boyunca bilim insanları, ötegezegenler, uydu teknolojileri, aynalardaki yıldızlar, ışık kirliliği, gökyüzünü tanıyalım, temel astronomi konularında doğru bilinen yanlışlar, gökte ne var, yere yakın geçiş yapan astroitler, yıldız örtülmeleri, uzay havası, pulsarlar ve karadelikler, kutup araştırmaları gibi farklı başlıklarda katılımcılara sunumlar yapıyor.

Organizasyonla profesyonel ve amatör astronomlar gökyüzünü inceleyerek yıldızlarla buluşuyor. Katılımcılar ayrıca, Mithras Tapınağı’nda binlerce yıl önce gerçekleştirilen astronomi çalışmaları hakkında bilgi alıyor.

Milli Uzay Programı vizyonuyla gençlerin uzaya ilgisinin arttırılmasının amaçlandığı etkinlik boyunca seminerler, yarışmalar, gök bilim ile ilgili birçok faaliyet düzenlenecek.