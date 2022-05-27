Bakan Varank: Uzay bir lüks değil, yarış!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son kabine toplantısından sonra yaptığı "Bir Türk vatandaşının Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilmesi sürecini başlatıyoruz" açıklamasının ardından konuya ilişkin detaylar belli olmaya başladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 'uzaya gitme' kriterlerini açıklamıştı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise Hürriyet'ten Hande Fırat'a yaptığı açıklamada aranan özellikleri şöyle anlattı:

"Genç ve dinamik olmalı. 10 yıl mecburi hizmeti olacak. Türkiye’de konferanslar verecek. Uzay İstasyonu’nda bilimsel çalışmalar, deneyler yapacak. Buna uygun bir üniversiteden mezun olmalı. Sağlık şartları önemli. Tansiyonu olmayacak, örneğin ameliyat geçirmemiş olacak. Psikolojik testten geçecek. Uzaya gitmeden önce yaklaşık 8 aylık bir eğitim alacak."

Fırat'ın "Siz gitmek ister miydiniz?" sorusuna Varank, "Ben gidemem. Öyle kapalı ortamlarda bulunamam. Klostrofobim var" diye yanıt verdi.

"Uzay bir lüks değil. Yarış hatta artık savaş" diyen Varank, Rusya, Ukrayna’nın altyapısını vurunca Elon Musk’ın uyduları ile Ukrayna harekete geçebildi. Uzay alanında yetişmiş gençler var, bu adımları atmazsak ben onlara ne alternatif sunacağım? Muhtarlara özel kalem mi yapacağım? Sonraki hedeflerimiz aya insansız hava aracı göndermek, tüm uydu kabiliyetini tek elde toplamak, en büyük gözlemevini kurmak" dedi.