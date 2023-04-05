Bakan Varank, TOGG Avrupa’ya uyumlu testlerden başarıyla geçti

Yerli elektrikli otomobil TOGG için siparişler alındı ve ilk teslimatlar gerçekleştirildi. Bu aşamada aracın Avrupa Birliği (AB) mevzuatına uyumlu testleri başarı ile geçmesi gündem oldu.

"TOGG 'elektrikli araç güvenlik testinden' tek seferde geçti"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı katıldığı Lokman Hekim Üniversitesi Sağlık ve İlaç Teknoloji Merkezi Açılış Töreninde yerli ve milli otomobil TOGG ile ilgili önemli bir bilgiyi şöyle paylaştı:

Bu ancak Türkiye’nin aracı olur, dünyaya açılamaz' dedikleri TOGG, Avrupa Birliği Mevzuatıyla uyumlu tüm testlerden başarıyla geçti. Hatta, elektrikli araçların en önemli testi olan 'elektrikli araç güvenlik testinden' tek seferde geçti. Öyle ki Türkiye’de ilk defa bir binek otomobil Araç Tip Onay Belgesi almaya hak kazandı. Onu da bizzat Sayın Cumhurbaşkanımız, eliyle teslim etti.