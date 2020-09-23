Bakan Varank: Teknofest'te yarışmalar geçen seneden daha büyük bir katılımla gerçekleşiyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AA muhabirine, yarın Gaziantep'te başlayıp 27 Eylül'e kadar devam edecek Teknofest'e ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bu yıl Teknofest'in roketten insansız hava aracına, eğitimden tarım teknolojilerine, model uydudan uçan arabaya kadar 21 farklı kategoride yarışmaya ev sahipliği yapacağını ifade eden Varank, yarışmalara Kovid-19 salgını koşullarına rağmen yurt içi ve dışından oldukça yoğun bir talep olduğunu söyledi.

Varank, yarışmalara 81 il ve 84 ülkeden başvuru alındığı bilgisini vererek, 20 bin 197 takım ve 100 binin üzerinde gencin Teknofest'te yerini almak için başvuru yaptığını bildirdi.

Tamamı geleceğin teknolojilerinde çığır açma potansiyeline sahip alanlardaki yarışmalarda gençlerin kıyasıya bir mücadele halinde olduğunu vurgulayan Varank, "Yarışmalarda dereceye girmek önemli bir başarı göstergesi haline gelmiş durumda. Toplamda 3 milyon lira civarında nakdi ödülün yanı sıra ayni ödüller de yarışmacıları bekliyor olacak." diye konuştu.

Bakan Varank, Teknofest'in yarışma, seminer, söyleşi, hava şovları ve yerli-milli ürünlerin sergilenmesi gibi kapsamlı bir etkinlik olduğuna dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu sene ne yazık ki salgından Teknofest de belli bir ölçüde etkileniyor. Normalde ziyaretçi açısından yeni rekorları kırmayı umuyorduk ancak pandemi koşullarında bu mümkün olmayacak. Aldığımız tedbirler kapsamında, yoğun ziyaretçi çeken hava aracı gösterimleri gibi bazı faaliyetleri gerçekleştiremiyoruz."

"YARIŞMALARA KATILIM GEÇEN YILDAN FAZLA"

Salgın koşullarına rağmen Teknofest'in bütün coşkusuyla devam edeceğini vurgulayan Varank, "Festivalin en önemli kısımlarından biri olan yarışmalar, geçen seneden daha büyük bir katılımla gerçekleşiyor. Türkiye'nin farklı noktalarında bu heyecana şahit olduk." ifadelerini kullandı.

Varank, Gaziantep'te festival coşkusunun son güne kadar devam edeceğini belirterek, yarışma alanlarının haricinde gökyüzünde de çeşitli gösterilerle festival havasının eseceğini anlattı.

Bu sene karşılaşılan kısıtlara rağmen, festival coşkusunu tüm Türkiye'ye yaşatmayı arzu ettiklerini söyleyen Varank, "Festivalin sosyal medya hesaplarından yaptığımız canlı yayınlarla, yarışmacıların heyecanını milyonlara ulaştırıyoruz. İnşallah gelecek sene milyonlarla bir arada bu coşkuyu yaşarız." dedi.

"KOVİD-19 YARIŞMACILARIN HEYECANINI DÜŞÜRMEDİ"

Varank, teknoloji yarışmalarına ilginin her sene katlanarak arttığına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Kovid-19 nedeniyle yarışma eğitimlerinin çevrimiçi verilmesi gibi bir dizi önlem alındı. Yaşanan bu olumsuzluğa rağmen, yarışmacılarımızın heyecanında en ufak bir düşüş olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim. Bu ilginin ülkemiz gençlerinin 'Milli Teknoloji Hamlesi'ne olan inancının ve Teknofest'e olan sevgisinin kanıtı olduğuna inanıyorum."

Milli Teknoloji Hamlesi ile sanayi ve teknolojinin tüm alanlarında bütüncül bir atılımı hedeflediklerini ifade eden Varank, bu atılımı gerçekleştirebilmede ihtiyaç duyulan unsurların başında beşeri sermayenin geldiğini kaydetti.

Varank, toplumun tüm fertlerinin ortak bir ideal ve heyecanla ülkenin gücüne ve geleceğine olan inancının Milli Teknoloji Hamlesi'nin zeminini oluşturduğunu belirterek, "Farkındalığı artırmak adına, milli ve özgün teknolojik ürünlerin gelişme safhalarının toplumla paylaşılmasını, gençlerin çok erken yaşlarda teknoloji geliştirme odaklı projelere aktif katılım göstermelerini ve toplumun bu sürecin öznesi olmasını çok önemsiyoruz. İşte Teknofest bu anlayışla hayata geçirilmiş bir organizasyon." değerlendirmesinde bulundu.

Teknofest'in toplumu dönüştürme gücüne sahip bir etkinlik olduğunu vurgulayan Varank, festival sayesinde, on binlerce gencin tek bir amaca odaklandığını, farklı alanlarda yeni fikirler ortaya koyduğunu, şirketler kurduğunu ve takım çalışmasının gücünden faydalandığını dile getirdi.

Varank, bu çabaların Türkiye'ye hem ekonomik hem de toplumsal katma değer olarak döneceğine işaret ederek, "En iyi teknoloji ürünlerinin ülkemizden çıkıp, tüm dünyaya yayılmasının önünde hiçbir engel yok. Ben gençlerimizden çok ümitliyim." dedi.

"TOPLUMUN HER KESİMİNDEN İLGİ VAR"

Teknofest'e toplumun her kesiminden gösterilen ilgiyi çok anlamlı bulduğunu ifade eden Varank, bunun arkasında Türkiye'nin teknoloji alanındaki başarılarına olan özlemin yattığını bildirdi.

Varank, ortaya konan başarılardan, yaşanan gelişmelerden milletin büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"İşte bu yüzden, Teknofest gibi öncü işlere imza atan, geleceğe umutla bakılmasını sağlayan adımlara da büyük teveccüh gösteriyorlar. T3 Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız bu işin yürütücüsü olsa da aslında bu iş ortak bir aklın, kolektif bir çabanın ürünü. Paydaş bakanlıklarımız, kurum ve kuruluşlarımız, üniversiteler hepsi büyük emek ortaya koyuyorlar. İşte bu birliktelik ruhu sayesinde dünyanın en büyük organizasyonlarından birine ev sahipliği yapıyoruz."

"GENÇLERE YATIRIM YAPIN"

Kendisinin de yarışma heyecanının başladığı bazı yarışmaları yerinde takip ettiğini hatırlatan Varank, izlenimlerini şöyle aktardı:

"Gençler dolu dolu geliyorlar ve yerlerinde duramıyorlar. Hem karada hem de havada inanılmaz işlere imza atıyorlar. Projelerin fikri, tasarımı, malzeme temini, takımın kurulması, teknolojilerin geliştirilmesi, montajı, test ve kontrollerin yapılması gibi tüm aşamalar ekip ruhuyla hayata geçiyor. Ben takımları ziyaret ettiğimde, gözlerindeki ışıltıdan ve azimlerinden çok etkilendim. Hani hep büyük teknoloji şirketlerinin evlerin garajlarından çıkma hikayesi vardır ya bizim başarı hikayelerimiz de Teknofest sayesinde üniversitelerin, liselerin atölyelerinden çıkacak."

Varank, gençlerin hayatına dokunmak ve onlara yatırım yapmanın getirisinin parayla ölçülemeyecek öneme sahip olduğunu belirterek, özel sektöre Teknofest'te yarışanlara staj ve iş imkanları sunmalarını ve gençlerin enerjisiyle vizyonerliğinden faydalanmalarını önerdi.

"TEKNOLOJİ ÜRETİMİNİN ANADOLU'YA YAYILMASI GEREKİYOR"

İlk iki Teknofest'i İstanbul'da gerçekleştirdiklerini ve büyük bir ilgiyle karşılaştıklarını anımsatan Varank, Türkiye'nin dört bir yanından ailelerin İstanbul'a akın ettiğini, milyonların ekran başında ve de sosyal medyadan festivali yakından takip ettiğini dile getirdi.

Varank, Teknofest'in yurt dışında da büyük bir ilgi uyandırdığına ve sınırları aştığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"İstanbul hem nüfusu hem de teknoloji ekosisteminin yoğunluğu açısından Milli Teknoloji Hamlesi için merkezi bir konumda ancak biz Milli Teknoloji Hamlesi'nin ülke genelinde toplumsal seferberlikle mümkün olduğu kanaatindeyiz. O nedenle teknoloji üretiminin Anadolu'ya yayılması gerekiyor, Anadolu'da çok kuvvetli bir potansiyel var. Üniversiteler, teknoparklar ve 'deneyap atölyeleri' gibi yapılar bu potansiyeli hayata geçiren merkezler. Aslında biz Teknofest'i Anadolu'ya taşıyarak, bu potansiyele ivme kazandırmak istedik."

Festivali bundan sonra bir yıl İstanbul'da, bir yıl Anadolu'nun farklı bir ilinde gerçekleştirecekleri bilgisini veren Varank, bu yıl sanayisi, üniversiteleri ve genç nüfusuyla ön plana çıkan Gaziantep'in tercih edildiğini söyledi.

Varank, Teknofest yarışmalarının farklı şehirlerde eş zamanlı gerçekleştiğine ve halihazırda birçok şehrin festivale ev sahipliği yaptığına dikkati çekerek, gelecek senelerde yarışmaların da farklı şehirlerde düzenlenebileceğini sözlerine ekledi.