Bakan Varank, Meclis'e Togg ile geldi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bakanlığın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı sunumunda, Genel Kurulda'ki görüşmelere Togg ile geleceğini söylemişti.

Bakan Varank, dediğini yaptı ve Meclis'e kırmızı renkteki Togg ile geldi.

Meclis bahçesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Varank şunları söyledi:

"Türkiye'nin 60 yıllık hayali gerçeğe dönüştü. Togg'dan izin aldık ve geçici plakası ile Meclis'e geldi. Plan Bütçe Komisyonunda muhalefet bana laf atmışti 'madem Togg var neden onunla gelmiyorsun' diye, işte şimdi Togg burada gelip görebilirler. Böyle bir vizyon projeyi ortaya koymak bir baş babayiğitlik gerektiriyordu. İşte o baş babayiğit Sayın Cumhurbaşkanımız oldu."

Parlamento muhabirimiz Ünsal Ergel, Bakan Varank'ın Meclis'e getirdiği Togg'u yerinde inceledi.

TOGG Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde https://t.co/bNAFhLE7xo

— Mustafa Varank (@varank) December 11, 2022