Bakan Varank, Dijitalist 2022 Kongresi'nde konuştu

Dijital Sağlık ve Biyoinformatik Derneği tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Dijitalist 2022 Kongresi'ni açılışında konuşan Varank, yeni teknolojilerin hızla yaygınlaşmasının tedavi yöntemlerine getirdiği yeniliklere değinerek, mobil iletişim teknolojileri, giyilebilir elektronikler, biyosensörler, IOT ve robotlar sayesinde sağlıkta büyük bir dönüşüme şahit olunduğunu söyledi.

Teknolojideki değişimin sağlık alanında çözüm ve sistemlerin gelişmesine sağladığı katkıdan bahseden Varank, böylesine baş döndürücü bir teknolojik dönüşümün etkisiyle hızla değişen sağlık sektöründe yeniliklere uyum sağlayabilmek için kendilerinin de geleceğe yönelik çalışmalar yürüttüğünü anlattı.

Varank, bugünkü kongrenin sağlık ekosistemini doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyen paydaşları bir araya getirmesi açısından çok kıymetli olduğunu bildirdi.

Son 20 yılda kurdukları sağlık altyapısı sayesinde sosyal devlet olmanın en güzel örneğini ortaya koyduklarını vurgulayan Varank, 2002'den bu yana sağlık sektöründe hayata geçirilen yeniliklerden, uygulamalardan, teknolojilerden ve ekosistemden bahsetti.

Varank, bu atılımlarla dünyada örnek gösterilen bir sağlık ekosistemini inşa ettiklerini ifade ederek, Kovid-19 sürecinde gelişmiş ülkeler sınıfta kalırken Türkiye'nin salgınla mücadelede rol model olduğunu söyledi.

"Sağlığı odak sektörlerden birisi olarak belirledik"

Bakan Varank, Türkiye'nin küresel rekabet gücünü artıracak, teknolojik bağımsızlığını güçlendirecek bir Ar-Ge ve inovasyon ekosistemi oluşturmaya odaklandıklarını belirterek, "Sağlık ürün ve teknolojilerinin geliştirilmesinde Türkiye'yi öncü ülkelerden yapmak için gayret gösteriyoruz. Bu bilinçle, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla hazırladığımız 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejimizde sağlık sektörünü odak sektörlerden birisi olarak belirledik." diye konuştu.

Sağlık sektörüne yönelik TÜBİTAK, KOSGEB, kalkınma ajansları, teknoparklar, kuluçka merkezleri ve girişim sermayesi fonlarıyla sağladıkları desteklerden bahseden Varank, araştırmacıların uluslararası fon imkanlarından daha etkin biçimde faydalanmalarını teşvik ettiklerini aktardı.

Varank, araştırmacılara ve girişimcilere Avrupa Birliği Ufuk Avrupa ve Dijital Avrupa programlarından yararlanmaları çağrısında bulunarak, TÜBİTAK'ın düzenlediği proje yazma ve ortak bulma etkinliklerine mutlaka katılmalarını istedi.

"Türkiye'nin sağlık alanındaki dönüşümüne öncülük etmekte kararlıyız"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, veri artıkça yapay zekanın öğrenme ve isabetli karar alma kapasitesinin de arttığını belirterek, tüm sektörlerde veriye dayalı yenilikçiliği geliştirmeleri gerektiğinin farkında olarak "veriden değer üretmek için" Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi'ni oluşturduklarını söyledi.

Sağlık ekosisteminin tüm paydaşlarıyla Akıllı Yaşam ve Sağlık Ürün ve Teknolojileri Yol Haritası'nı hazırladıklarını dile getiren Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yol haritamızla, kritik ve stratejik olarak belirlediğimiz ilaç, tıbbi cihaz ve sağlık bilişimi alanlarında yerli ve milli üretime ivme kazandıracağız. Özellikle en yüksek harcama kalemini oluşturan kronik hastalıkların önlenmesi, tedavisi ve takibi için kullanılan çözümlere odaklanacağız. Makul maliyetli, erişilebilir ve sürdürülebilir çözümler sunan yeni teknolojilerin geliştirilmesi ve entegrasyonu için yapılacak yatırımları artıracağız. Biyoteknolojiden, Ulusal İlaç Molekül Kütüphanesi'nin oluşturulmasına kadar birçok kritik projeyle Türkiye'nin sağlık alanındaki dönüşümüne Bakanlık olarak öncülük etmekte kararlıyız."

Varank, bu doğrultuda ortaya koydukları eylemler için araştırmacılar, girişimciler ve gençlerle iş birliği içerisinde çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

TEKNOFEST'te sağlık teknolojileri alanında 3 yeni kategori geliyor

Bakan Varank, TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında geçen yıllarda Sağlıkta Yapay Zekâ Yarışması düzenlendiğini anımsatarak, bu sene organizasyona "Bilgisayarlı Görüyle Hastalık Tespiti", "Medikal Teknolojiler", ve "Biyoinformatik Alanında Yapay Zekâ Destekli Analiz Metotları Geliştirilmesi" olmak üzere üç farklı kategori daha eklendiğini söyledi.

Yaklaşık 4 yıl önce Türk kökenli bilim insanları başta olmak üzere alanının en başarılı araştırmacılarını Türkiye'ye kazandırmaya yönelik başlattıkları Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı'na değinen Varank, gelinen noktada dünyanın en iyi üniversitelerinden, en çok Ar-Ge yatırımı yapan şirket ve araştırma merkezlerinden bilim insanlarının çalışmalarını Türkiye'ye taşımaya başladığını anlattı.

Bakan Varank'tan lisans öğrencilerine "STAR Programı" çağrısı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, lisans düzeyinde öğrenim gören gençleri araştırma projelerine dahil ederek Ar-Ge kültürü kazanmalarını teşvik ettikleri TÜBİTAK Stajyer Araştırmacı Burs (STAR) Programı'ndan bahsederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"2021 sonunda bu program kapsamında yapılan başvuruların değerlendirmelerini tamamladık. 116 üniversiteden, aralarında sağlık bilimleri öğrencilerinin de yer aldığı 1.512 lisans öğrencimiz desteklediğimiz 1.394 projede bilimsel araştırma tecrübesi kazanacak. Bu lisans öğrencilerimiz 6 ay boyunca araştırma yaparken bizden aylık 1.250 lira burs desteği alacak. Tüm araştırmacılarımıza, öğrencilerimize ve ülkemize bu programın tekrar hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. STAR Programı'ndaki gençlerin ne kadar şevk ve iştiyakla çalıştıklarına ziyaretlerimde şahit oluyorum. Türkiye'de geliştirilen aşı çalışmalarında STAR Bursu ile lisans seviyesinde olan öğrenciler çalıştılar ve insanlığa şifa olan aşının geliştirilmesinde büyük emek verdiler."

Varank, bu çerçevede özellikle lisans eğitimi gören öğrencilere STAR Programı'nı şiddetle tavsiye ettiğine vurgu yaparak, "Önümüzdeki dönemde de bu programı açmaya devam edeceğiz. Lütfen başvurunuzu yapın. STAR Programı ile daha lisans seviyesinde araştırma programına dahil olun. Biz de sizi desteklemeye devam edelim." şeklinde konuştu.