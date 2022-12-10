Bakan Varank, bütçe görüşmelerine Togg ile gelecek!
2023 TBMM bütçe görüşmelerinin 7. gününde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın bütçe görüşmesi yapılacak. Bakan Varank daha önce yaptığı açıklamada TBMM Genel Kurulu'ndaki bakanlığının bütçe görüşmesine Togg ile geleceğini söylemişti.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bakanlığın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı sunumunda, Genel Kurul'daki görüşmelere TOGG ile geleceğini söylemişti. Yarın yapılacak görüşmede Bakan Varank'ın yerli otomobil olan Togg ile gelmesi bekleniyor.
11 Aralık bütçe görüşmeleri
11 Aralık tarihinde yapılacak bütçe görüşmelerinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçe görüşmeleri yapılacak.
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