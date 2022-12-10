Bakan Varank, bütçe görüşmelerine Togg ile gelecek!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bakanlığın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı sunumunda, Genel Kurul'daki görüşmelere TOGG ile geleceğini söylemişti. Yarın yapılacak görüşmede Bakan Varank'ın yerli otomobil olan Togg ile gelmesi bekleniyor.

11 Aralık bütçe görüşmeleri

11 Aralık tarihinde yapılacak bütçe görüşmelerinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçe görüşmeleri yapılacak.