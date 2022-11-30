Bakan Varank: Bu kadar yazılımcı yurt dışına gitmiş değil

Varank, ATO Congresium'da düzenlenen Siber Güvenlik Haftası açılış programında yaptığı konuşmada, Türkiye'den 30 bin yazılımcının gittiğine dair iddiaları değerlendirdi

Yapılan çalışmalar ve verilen desteklerle yazılım alanındaki yetişmiş insan gücünün sürekli arttığını belirten Varank, şunları kaydetti:

"Bir iki gündür medyada denk gelmişsinizdir. Türkiye'den 30 bin yazılımcının gittiğine dair bir haberi, özellikle muhalif basın paylaşmaya çalışıyor. Bu haberin kaynağına baktığınızda, 'bu rakamı kim takip etmiş, gerçekten gitmiş mi' diye incelediğinizde, altının boş olduğunu görebiliyorsunuz. Biz bu rakamları takip ediyoruz. Evet, şu an Türkiye'den yurt dışına çalışan gençlerimiz var. Özellikle uzman arkadaşlarımız var. Bunların birçoğu ülkeyi terk ederek değil, uzaktan çalışma yöntemiyle Türkiye'de yaşayarak, yurt dışında çalışmalarına devam ediyorlar. Bunu da yanlış bir iş olarak görmüyorum. Bizim vatandaşlarımızın, uzmanlarımızın yurt dışında tecrübe kazanmaları, farklı firmalarda deneyim elde etmelerini de aslında kazanç olarak görüyoruz."

Varank, Türkiye'de yazılımcıya ihtiyaç olduğunu ve bunun için gerekli her adımın atıldığını vurgulayarak, "Ama bir kısım vatandaşlarımız yurt dışında çalışmak isteyebilirler. Onların elde ettiği tecrübelerin de biz bir kayıp olduğuna inanmıyoruz. O tecrübelerin gelecekte bu ülkeye yine katkı sağlayacağına inanıyoruz. Ama şunun altını çizmemiz lazım; 'Son bir yılda 30 bin yazılımcı ülkeden gitti' ifadesi doğru bir ifade değil. Bu, altı boş bir rakam. Bu kadar yazılımcı yurt dışına gitmiş değil." diye konuştu.

Yazılımcılar "1 Milyon İstihdam" projesiyle sektöre kazandırılıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde yürütülen "1 Milyon İstihdam" Projesi ile kamuda ve özel sektörde, bilgi teknolojileri alanında kariyer sahibi olmak isteyen vatandaşlar aldıkları eğitimler ve kazandıkları yetkinlikler sayesinde nitelikli iş gücüne dönüştürülüyor.

"1 Milyon İstihdam" projesi Türkiye’nin bilgi teknolojileri alanındaki ilk ve tek “eğitim-istihdam” platformu olarak hayata geçirildi.

Proje kapsamında bu zamana kadar 914.796 başvuru gerçekleşirken, 1.054.232 kişi eğitim aldı. Sistem üzerinden 373.091 özgeçmiş dolduruldu ve projeye 230 işveren katıldı.