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Varank: Bu fabrika, dünyadaki i20 üretiminin yaklaşık yüzde 50'sini karşılayacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Hyundai i20 Seri Üretim Töreni'nde yaptığı konuşmada, "Bu fabrika, dünyadaki i20 üretiminin yaklaşık yüzde 50'sini karşılayacak." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Hyundai i20 Seri Üretim Töreni'nde yaptığı konuşmada, "Bu fabrika, dünyadaki i20 üretiminin yaklaşık yüzde 50'sini karşılayacak. Üretimin yüzde 90'ı ihraç edilecek. Üretilen i20 otomobillerinin yerlilik oranı yüzde 60'ın üzerinde." ifadelerini kullandı.

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