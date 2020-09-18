AjansHaber.com.tr Gündem Varank: Belgesel TEKNOFEST 2020'de yayınlanacak

Bakan Varan: Antartika seferinin belgeseli TEKNOFEST2020'de yayınlacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabı Twitter'dan Antartika'daki çalışmaların detaylarının TEKNOFEST2020 kapsamında yayınlacak belgeselde yer alacağını duyurdu.

Bakan Varank, "Sahibi, bayrağı, başkenti, yerli halkı ve resmi saat dilimi yok... Gezegenin karakutusu Antarktika'nın şifrelerini Türk bilim insanları çözüyor. 4. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'nin detayları #TEKNOFEST2020 kapsamında yayınlanacak belgeselimizde!" ifadelerini kullandı.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Nutella: "Helal Değiliz"
Mezarlığı toplanma alanı olarak belirlediler
Ümit Can Uygun'un annesi ölü bulundu
"O savaşta TCG Anadolu gemimiz olsaydı..."
"Bu adamdan utanmayan bir CHP'li var mıdır?"
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 'Halil Sezai' tepkisi
Kavgayı ayırırken öldü!