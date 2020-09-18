Bakan Varan: Antartika seferinin belgeseli TEKNOFEST2020'de yayınlacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabı Twitter'dan Antartika'daki çalışmaların detaylarının TEKNOFEST2020 kapsamında yayınlacak belgeselde yer alacağını duyurdu.
Bakan Varank, "Sahibi, bayrağı, başkenti, yerli halkı ve resmi saat dilimi yok... Gezegenin karakutusu Antarktika'nın şifrelerini Türk bilim insanları çözüyor. 4. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'nin detayları #TEKNOFEST2020 kapsamında yayınlanacak belgeselimizde!" ifadelerini kullandı.
Sahibi, bayrağı, başkenti, yerli halkı ve resmi saat dilimi yok...— Mustafa Varank (@varank) September 17, 2020
Gezegenin karakutusu Antarktika'nın şifrelerini Türk bilim insanları çözüyor.
4. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'nin detayları #TEKNOFEST2020 kapsamında yayınlanacak belgeselimizde! pic.twitter.com/TSz8bWiPPg
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