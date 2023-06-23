Bakan Uraloğlu'ndan bilet açıklaması: Fahiş fiyata izin vermeyeceğiz!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı tedbirlerini açıkladı. Uraloğlu, "Biletlerde fahiş fiyata izin vermeyeceğiz. Arkadaşlarımız çok yakından ilgileniyorlar" açıklamasını yaptı. Uraloğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Memleketlerine gidemeyen tatillerini Ankara, İstanbul, İzmir’de geçirecek olan vatandaşlarımız için Ankara’da Marmara, Ankara’da Başkentray, İzmir’de İzban ücretsiz olarak hizmet verecek.

Trafiğin yoğun olduğu karayolu güzergahlarında yol çalışmalarına ara verdik. Trafiğin yoğun olduğu tatil bölgelerinde ek önlemler aldık. Yol yapım çalışmalarını asgari seviyede tutacağız.

Uzun trafik kuyruklarının oluşmasını engelleyeceğiz. Tüm Türkiye genelinde vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde seyahat etmelerini sağlamak, acil durumlarda müdahalede bulunmak üzere bölge müdürlüklerimizde nöbetçilerimiz hazır bulunacak.

Muhtemel olumsuzluklara karşı Türkiye genelinde1000 ekip 1500 makine ile 7/24 esasına göre görev yapacak her duruma müdahale edeceğiz.

Kurban Bayramı dolayısıyla yoğun bir ilgi gözlemliyoruz. Demiryolu taşımacılığında hızlı tren, kapasite artışına gittik. Otobüs terminallerinde denetimlerimizi artırdık.

Fahiş fiyat biletlerine geçit vermeyeceğiz. Arkadaşlarımız yakından takip ediyorlar. Karayolu denetim istasyonlarında denetimlerimizi sıklaştırmış durumdayız.

Bayramda vatandaşlarımızın mağdur olmamasını sağlamış olacağız. Vatandaşlarımızdan tek bir isteğimiz var. Trafik kurallarına uysunlar."