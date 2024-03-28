Bakan Uraloğlu, Sarıyer-Kilyos Tüneli'nin açılış tarihini duyurdu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kilyos Tüneli şantiyesinde incelemelerde bulundu.

Uraloğlu, incelemenin ardından yaptığı açıklamada İstanbul’un aort damarı olarak adlandırabilecek ana ulaşım arterleriyle ilgili büyük çalışmalar yaptıklarını ve ulaşımın her modunda dev projeleri hayata geçirdiklerini vurguladı.

"Marmaray ile her gün 650 bin insanımızı taşıyoruz"

Avrasya Tüp Tüneli, Marmaray, Kuzey Marmara Otoyolu başta olmak üzere çok büyük projeleri hayata geçirdiklerini, hayata geçirilen bu projelerin sadece İstanbul’a değil bütün Türkiye’ye hizmet ettiğini ifade eden Uraloğlu şu ifadeleri kullandı:

Bugün baktığımızda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden günde yaklaşık 180-200 bin civarında araç geçişi oluyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden yaklaşık 250 bin araç geçiyor. Avrasya Tüneli’nden 80 bin civarında araç geçiyor. Marmaray’da 300 sefer yapılıyor günde ve orada yaklaşık 650 bin insanımızı taşıyoruz. Kuzey Marmara Otoyolu’nda Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde günde yaklaşık 150 bine yakın araç geçişi oluyor ve bunun önemli bir bölümü de araç taşıt trafiği. Bunların bir an olmadığını düşünelim. Bütün Türkiye’yi etkilemiş olurdu. Bu projelerin ne kadar kıymetli olduğunu yaşayarak görüyoruz.

"İstanbul Havalimanı’ndan 200 milyon kişi seyahat edecek"

Bakan Uraloğlu, yaptıkları her projede olduğu gibi İstanbul Havalimanı’nın yapımında da çok tartışma yaşandığını anımsatarak, İstanbul Havalimanı’nın büyük bir ihtiyaç nedeniyle yapıldığını anımsattı.

Uraloğlu, “Ancak bir ihtiyaçtan öte sadece bir siyasi duruş ile bu projeyi eleştirdiler. Projemiz bugün Avrupa’nın birincisi, dünyanın altıncı büyük havalimanlarından. Geçen yıl 78 milyon kişi seyahat ettirmişiz. Hedefimiz 200 milyon ve ona yönelik yeni terminal binası ve pistlerin yapımına devam ediyoruz.” dedi.

“Kilyos Tüneli, 2026 yılı sonunda hizmete açılacak”

Bakan Uraloğlu, yine olası İstanbul Depremine yönelik Sarıyer-Kilyos Tüneli’nin de yapımını başlattıklarını vurguladı.

İstanbul’un kuzeyindeki yerleşim alanlarında yaşayan nüfusun kent merkezlerine erişimini kolaylaştıracak tünelin, olası İstanbul depreminde bölgenin tahliyesine yönelik olarak da hizmet edeceğini belirten Uraloğlu, “Projemiz Kilyos’tan başlayıp Karadeniz’den İstanbul’un kuzey noktalarından başlayıp Sarıyer’e oradan Çayırbaşı Tüneli devamında da Beşiktaş’a kadar uzanacak. O güzergahtaki bütün yerleşime hizmet edebilecek. Avrupa Yakasını neredeyse bir boydan bir boya geçebilecek olan ve Murat Kurum Başkanımızın de bahsettiği ‘İki Yakaya İki Tünel’ projesinden bir tanesidir. İlk etapta burayı bitirdiğimizde ciddi bir hizmet görecektir. Devamında Beşiktaş’a kadar uzatılması gündemimizde olan işlerden bir tanesi” diye konuştu.

“Zamandan 30 dakika tasarruf sağlayacağız”

Bu projeyle ilgili sahilden başlayarak yaklaşık 8 bin 200 metrelik bir güzergahta yapılan 7 bin metrelik tünelin yaklaşık yüzde 30’unu bitirdiklerini açıklayan Uraloğlu, iki tüpte toplam 3 bin 850 metrelik kazı gerçekleştirdiklerini bildirdi. Bakan Uraloğlu, çalışmaların 7 gün 24 saat devam ettiğini de aktardı.