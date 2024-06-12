Bakan Tunç'tan Sinan Ateş davası açıklaması!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Hukuk devletinde hiçbir şey karanlıkta kalmaz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile yaptığı görüşmeye ilişkin olarak konuşan Tunç, Cumhurbaşkanımız dikkatle dinledi. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir hukuk devleti olduğunu belirtti. Hukuk devletinde hiçbir şeyin karanlıkta kalmayacağını söyledi." şeklinde konuştu.

"Sokaklarımızın korunaklı olması lazım"

Başıboş sokak köpekleri ile ilgili yapılacak düzenlemeye ilişkin soruları da yanıtlayan Tunç, "Başıboş sokak köpekleri insanlara zarar veriyor. Birbirlerine zarar veriyor. Sokaklarımızın korunaklı olması lazım." dedi.