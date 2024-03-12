Bakan Tunç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan için adaylık açıklaması!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Son seçimim" açıklaması hakkındaki sorulara yanıt verdi. Tunç, "TBMM seçimi yenilerse adaylık yolu açılır" ifadelerini kullandı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gazetecilerin gündeme dair sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Son seçimim" açıklaması hakkındaki soruları cevaplayan Tunç, şu ifadelere yer verdi:

"Tabi sayın Cumhurbaşkanımız anayasamızın kuralını hatırlattı. 116. maddenin ikinci fırkasında, Sayın Bozdağ'ın da bahsettiği gibi TBMM seçimi yenilerse adaylık yolu açılır. Bakalım, daha çok zaman var. 4 yıl içinde neler olur neler biter, Mevlam neler gösterir."