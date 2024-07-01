Bakan Tunç: Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kayseri'deki soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli şahsın tutuklandığını açıkladı.

Bakan Tunç, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen çocuk istismarı olayıyla ilgili Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır. Çocuk ve ailesi ise devletimizin koruması altındadır.

Suriyeli sığınmacılar üzerinden milletimizin birliğini ve ülkemizin huzurunu bozmaya yönelik faaliyetler ile sosyal medya üzerinden yapılan provokatif girişimler ve asılsız iddialarla ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından soruşturmalar sürdürülmekte olup, gözaltı kararları verilmektedir.

"Nefret dili kullananlar asla amacına ulaşamayacak"

Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Bağımsız ve tarafsız Türk yargısı, kanunlar çerçevesinde gerekli cezaları uygulamaktadır.

Ayrımcılık yaparak, ötekileştirerek ve nefret dili kullanarak milletimizin arasına nifak tohumları ekmek isteyenler asla amacına ulaşamayacaktır.

Aziz milletimiz, sağduyulu davranarak ülkemizi karıştırmak isteyenlere asla müsaade etmeyecektir.

Soruşturma başlatıldı

Öte yandan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türk bayrağına yönelik yapılan saldırıya ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Adalet Bakanı Tunç, "Sosyal medya platformlarında yayınlanan görüntülerde yer alan Türk Bayrağımıza yönelik saldırılarda bulunulmasıyla ilgili, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türk Ceza Kanununun 300/1 maddesinde düzenlenen “Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılamak” suçundan resen soruşturma başlatılmıştır.

Rengini aziz şehitlerimizin kanından alan, şanlı Türk Bayrağımıza yapılan saygısızlık ve çirkin saldırılar asla kabul edilemez." ifadelerini kullandı.