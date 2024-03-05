Bakan Tekin'den müfredat açıklaması!

Bakan Tekin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Tekin, müfredatla ilgili çalışmalara ilişkin, "’Talim Terbiye Kurulumuzun çalışması sürüyor. Sizin 'müfredat' dediğiniz şey bir günde incelenecek bir şey değil. 1 dersin programı 800 sayfa. 1-5 ve 9’uncu sınıfla başlayacağız bu yıl. 'Müfredat' dediğimiz şey ortak, zorunlu herkeste standart olan dersler" dedi. Tekin, "Yeni eğitim öğretim yılına yetişecek mi?" sorusuna, "Tabii yetişecek. Talim Terbiye Kurulunun onayından sonra yayımlayacağız. 1-5 ve 9’da önümüzdeki eğitim öğretim yılından itibaren uygulamaya başlıyoruz" dedi.

Tekin, Matematik dersinde bazı konuların çıktığı iddialarına ilişkin de, "Bunların hepsini alanında uzman yaklaşık 2 bin kişi çalışıyor. Yaklaşık yüzde 40’ı akademisyen, gerisi öğretmen. Hem işin bilimsel boyutuyla ilgili akademisyenler var, hem de uygulamada öğretmenler var. Bunlar buna göre değerlendiriliyor. Ortaöğretim müfredatında ne olmayacakla ilgili herkes bir şey söyleyebilir. Bizim muhatap olduğumuz öğrencilerin düzeyleri. Lisans düzeyinde okutulması gereken herhangi bir bilginin zorunlu eğitim çağında verilmesi gerekli midir? Seyreltmeler olacak; ama ben spesifik olarak nelerin seyreltildiğini bilmiyorum. Bunun için komisyonlar kuruldu. Aylardır çalışıyorlar. Çocuklarımızın düzeylerine uygun müfredat ortaya çıkacak" diye konuştu.

Tekin, Talim Terbiye Kurulu'nun onayından sonra sürecin nasıl işleyeceğine ilişkin ise, "Biter bitmez gündeme getireceğiz. Bir tanıtım toplantısı yaparak açıklayacağız. 2024-2025 eğitim öğretim yılında 1-5 ve 9’uncu sınıflarda uygulanacak. Çalışmaların yüzde 80'i bitmiş durumda. Önümüzdeki haftalarda hepsi tamamlanmış olacak ve kademeli olarak uygulamaya geçilecek. Teknik olarak konuların birbirini izleme konusunda yer değişikliği dolayısıyla öğrenci mağdur olmasın diye her kademeye yeni başlayan öğrenciyle başlayacağız" dedi.