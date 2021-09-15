Bakan Soylu'dan önemli kaçak göçmen açıklaması: Yüzde 71'ini geri gönderdik!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklamasında, "Bizim 2016 yılından itibaren yakaladığımız kaçak göçmen sayısı, 2 milyon 300 binin üzerinde. 2021 yılında yakaladığımız Afganların yüzde 71'ini geri gönderdik." ifadelerine yer verdi.

Bakan Soylu açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

2016 yılında uyuşturucuya bağlı direk ölümler, 941'di. 2020'de 340 seviyesine geldi. Geçen yıla kıyasla ise bu yıl yüzde 26 azalma var.