Bakan Soylu'dan mülteci açıklaması!

'Sessiz İstila' filmiyle sosyal medyada tartışmalara neden olan mülteciler meselesine değinen Bakan Soylu önemli açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanı Soylu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde;

1 Mayıs olaysız şekilde kutlandı

"1 Mayıs İşçi bayramı olaysız bir şekilde kutlandı. Bayramda aldığımız tedbirler eksiksiz önlemler alındı. Hiç olay olmasın isteriz, hiç tartışma çıkmasın isteriz ama hayatın olağan akışının kendi getirdiği maalesef bir süreler var. Bizim görevimiz bunu düşük tutma. Trafik kazasında aldığımız tedbirler çerçevesinde 230 bin emniyet ve jandarma ekiplerimiz hepimiz sokaklardaydık."

Bayram dönüşü trafik kazalarında büyük düşüş!

"2020 ve 2021 bayramları salgın dönemine geldi. Fazla yoğunluk yoktu. Bu bayramda daha çok yoğunluk ama trafik kazaları çok ciddi oranda azaldı. Uyarılar çerçevesinde kazalarda yüzde 37 azalma oldu. Ölümlü kazada ise yüzde 55 azalma oldu. Yaralı sayısı yüzde 47 düşüş yaşandı. Sürücülere çok teşekkür ediyoruz.Türkiye'de 2010 yılında trafik kazalarında yüz binde 13,4 kişi ölüyordu. Şu anda yüz binde 6 oldu. Yarı yarıya düştü."

'Sessiz İstila' filmine tepki

"Kim neyin istilasını yapacak! Biz PKK'ya istila yaptırmadık. PYD yapmaya çalıştı, yapamadı. Kılıçdaroğlu'nun arkadaşları yapmaya çalıştı yapamadı. Belediye başkanlarının terörist olarak işe aldıkları yapmaya çalıştı, yapamadı. Kime istila ettireceğiz bu memleketi! Kendi sınırlarımızda bunu yaptırmıyoruz. Sessiz İstila bir edepsizliktir. Bir yalandır ve bunu ortaya koyup bunu sosyal medya üzerinden toplumu tahrik eden ve direk hükümeti hedef alan saldırı ile karşı karşıyayız. Bot hesaplar ile kamuoyu oluşturmaya çalışılıyor."

Türkiye'de Suriyeli mültecilerin sayısı

"İstanbul'da toplam şuan 500 bin kayıtlı Suriyeli var. Türkiye'de ise 3 milyon 762 bin 686 Suriyeli var. Geçici koruma statüsünde bulunuyorlar. İkamet izni ile kalan yabancı ise 1 milyon 417 bin. Türkiye'de 3 milyon 762 binin üzerinde Suriyeli ol duğu iddiaları kesinlikle doğru değil. Son 5 yılda 323 bin kişiyi kendi ülkelerine gönderdik. Gönüllü 500 bin, 641 bin kişi de denizlerden Avrupa'ya geçti. Toplam 5 yılda gidenlerin sayısı 1,5 milyon kişiyi geçti."