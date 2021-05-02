Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na genelge tepkisi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, polisin Taksim'de eylemcilere müdahalesini kaydedenlerin engellenmesini eleştirdi. Emniyet genelgesinin demokrasiye aykırı olduğunu savundu.

"Genelgeyi okumamış"

Kılıçdaroğlu'nun sözlerini CNN Türk'te katıldığı programda değerlendiren İçişleri Bakanı Soylu, Kılıçdaroğlu'nun genelgeyi okumadığını, özüne bakmadığını belirtti. "Kılıçdaroğlu'nun bu konudaki bakışı siyasal perspektif bakışıdır" dedi.

Bakan Soylu, özgürlük dengesi kavramının görevini yapan polis ya da kamu görevlisinin hürriyeti ve güvenliğini sağlamak adına hayati önem taşıdığını dile getirdi. "Herkesi elinde bir kamera ile istediği şekilde taciz edebilecek noktaya getirmek doğru bir yaklaşım değil" ifadesini kullandı.