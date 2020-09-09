AjansHaber.com.tr Gündem "Annelerden biri daha evladına kavuşacak"

Bakan Soylu'dan Diyarbakır annelerinden birinin daha evladına kavuşacağı müjdesi

İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır HDP İl Başkanlığı binası önünde nöbet tutan annelerden birinin daha evladına kavuşacağını bildirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Diyarbakır annelerinin tarih yazdığını belirterek, "16'ncı kavuşma, inşallah yarın gerçekleşecek. Çalışıyoruz, devamı da gelecek." ifadelerini kullandı. 

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Sahte şeyh hakkında çarpıcı detaylar
Kronik hastaların rapor süresi uzatıldı
PKK'lı 4 terörist etkisiz hale getirildi
"Yattığı süreyi şeref madalyası olarak taşıyacak"
CHP’li Belediye Başkanı’ndan İnce paylaşımı
HDP'li Barış Can Göral, İBB’de göreve başladı
Fransa'dan Türkiye'ye küstah Doğu Akdeniz tehdidi