Bakan Soylu'dan CHP Gençlik Kolları üyesine 'DHKP-C' tepkisi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Gençlik Kolları üyesi Murat Yıldırım'ın, DHKP-C'den tutuklu bulunduğu cezaevindeki açlık grevinde hayatını kaybeden Ebru Timtik'e ilişkin paylaşımına tepki gösterdi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Gençlik Kolları üyesi Murat Yıldırım'ın, DHKP-C'den tutuklu bulunduğu cezaevindeki açlık grevinde hayatını kaybeden Ebru Timtik'e ilişkin paylaşımına tepki gösterdi.
Bize 30 Ağustos dersi verenler— Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) August 29, 2020
30 Ağustos bizim şerefimizdir..
Gazi Mustafa Kemal ve kahraman arkadaşları, kahraman ecdadımız İstiklal mücadelesini DHKP-C’li terörist hainlerin “şehit” diye anılması için vermediler.
30 Ağustos’u bize değil CHP Gençlik Kollarına anlatın.
Yazık! pic.twitter.com/CzNKulihIN
Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bize 30 Ağustos dersi verenler. 30 Ağustos bizim şerefimizdir." değerlendirmesinde bulunan Soylu, "Gazi Mustafa Kemal ve kahraman arkadaşları, kahraman ecdadımız, İstiklal mücadelesini DHKP-C'li terörist hainlerin 'şehit' diye anılması için vermediler. 30 Ağustos'u bize değil CHP Gençlik Kollarına anlatın. Yazık!" ifadelerini kullandı.
Yorumlar