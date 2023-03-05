Bakan Soylu'dan Bursaspor-Amedspor maçına ilişkin açıklama!

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'un 23'üncü haftasında Bursaspor saat 14.00'te Amed Sportif Faaliyetler'i konuk etti.

Karşılaşmayı yaklaşık 40 bin Bursaspor taraftarı takip ederken, konuk ekibin taraftarları güvenlik nedeniyle stadyumda yer alamadı. Saha dışında ve içerisinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, maç öncesi iki takımın futbolcuları arasında arbede yaşandı.

Bursa tribününde 'Beyaz Toros' ve 'Yeşil' posteri açıldı

Bursaspor-Amedspor maçında, Bursasporlu taraftarlar "Beyaz Toros" ve "Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldırım'ın pankartlarını açtı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabı üzerinden maça ilişkin açıklama yaptı.

Soylu, "Bursa’daki futbol müsabakasında, futbol seyrinin dışındaki görseller kabul edilemez ve spor ile bağdaştırılamaz. Bu görsellerin stada sokulmasında zafiyet gösteren kamu görevlileri ile ilgili soruşturma başlatılmış ve ilgili kamu görevlileri açığa alınmıştır" ifadelerinde bulundu.