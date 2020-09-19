Bakan Soylu'dan AYM'ye eleştiri

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ‘’Bir ülkenin Cumhurbaşkanı bütün kurumları sabahtan akşama kadar eleştirilirken, anayasa mahkemesinin aldığı kararları eleştirelemez diye bir şeyi söz konusu değildir.’’ dedi.

Bakan Soylu ayrıca, ''Geçen gün Anayasa Mahkemesi ile ilgili bir söz söyledim. Çok hoşuma gitti. Kimlerin Anayasa Mahkemesi'ni savunduğunu gördüm. Bu devlete 'katil' diyenler ve Anayasa Mahkemesi tarafından 'siz katil deme hürriyetine sahipsiniz' diyenler, yıllardan beri bu ülkenin değerlerini yermek isteyenler hepsi bir cephe oldular, hepsini Allah bir fotoğrafta göstermek nasip etti.'' ifadelerinde bulundu.