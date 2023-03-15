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Bakan Soylu: ''Yollar açık, elektrik, su var''

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şanlıurfa ve Adıyaman'da yaşanan sel felaketine ilişkin açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaşanan sel felaketine ilişkin son durumu açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şanlıurfa'da ve Adıyaman'da yaşanan sel felaketine ilişkin, "Valilerimiz, jandarma komutamız, bölge müdürlerimiz burada. Yollar açık, elektrik, su var. Tedbirlerimiz ve uyarılarımız devam ediyor. Dere yataklarının etrafında bulunmamak gerekir. Tüm tedbirleri ilgili yerlerde arkadaşlarımızın uyarısı var" ifadelerini kullandı. 

 

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