Bakan Soylu: "Yapılan ahlaksızlıktır, gereği yapılıyor"

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Zengin'e geçmiş olsun dileğinde bulunan Soylu, "Özlem Zengin'e sosyal medyadan yapılan, insanlık dışıdır, ahlaksızlıktır. Gereği yapılıyor" ifadesini kullandı.

Bakan Soylu, sosyal medyada kişilik, itibar suikastları, hakaret ve sövgülerin sistematik saldırı mekanizması olduğunu vurgulayarak, "Tekerrür etmemesi için acilen adım atılmalıdır" değerlendirmesinde bulundu.