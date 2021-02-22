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Bakan Soylu: "Yapılan ahlaksızlıktır, gereği yapılıyor"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin hakkındaki paylaşımın ahlaksızlık olduğunu belirterek, bununla ilgili gereğinin yapıldığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Zengin'e geçmiş olsun dileğinde bulunan Soylu, "Özlem Zengin'e sosyal medyadan yapılan, insanlık dışıdır, ahlaksızlıktır. Gereği yapılıyor" ifadesini kullandı.

Bakan Soylu, sosyal medyada kişilik, itibar suikastları, hakaret ve sövgülerin sistematik saldırı mekanizması olduğunu vurgulayarak, "Tekerrür etmemesi için acilen adım atılmalıdır" değerlendirmesinde bulundu.

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