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Bakan Soylu tabuta sığmayan şehit Selçuk Paker'in seccadesinde namaz kıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eşi ile birlikte iftar için gittikleri şehidin evinde namaz kıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2016 yılında Diyarbakır'ın Sur ilçesinde şehit
olan ve ’Tabuta sığmayan şehit’ olarak bilinen uzman çavuş Selçuk Paker’in
annesi Sevgi Daşdemir’in evinde iftar yaptı.

ŞEHİDİN ANNESİ PAYLAŞTI

İftarın ardından Selçuk Paker'in odasına giden Soylu, şehidin seccadesinde namaz
kılıp, dua etti.

Bu anları şehidin annesi Sevgi Daşdemir, sosyal medya hesabından paylaştı.

 

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