Bakan Soylu: "Seçimin güvenliği bize emanettir"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, seçim dönemine girildiğine işaret ederek, bu dönemi manipüle etmek isteyen anlayışların olabileceğini vurguladı.

"Seçimin güvenliği bize emanettir"

"Seçimin güvenliği bize emanettir, bu kadrolara emanettir, jandarmamıza, polisimize." diyen Soylu, vatandaşın sağlıkla sandığa gitmesi, yaptığı oy tercihi nedeniyle kimse tarafından öncesinde veya sonrasında baskı altına alınmamasının önemine değindi.

Türkiye'nin seçimleri başarılı bir şekilde yönettiğinin altını çizen Soylu, "Seçimlere halel gelmesini isteyecekler olabilir, buna müsaade etmemek de bizim temel görevimizdir." ifadesini kullandı.

Bu kadroyla birçok seçim geçirdiklerini aktaran Soylu, şunları kaydetti:

"Birçok seçimin içerisinde bulunduk ve her seçim, seçim bittikten sonra, herkesin sonucunu kabul ettiği, güvenliği açısından herhangi bir tartışmanın olmadığı bir seçim olarak nihayetlendi. Bu kadar açık, çünkü gerek Türk Polis Teşkilatı gerek tüm Jandarma teşkilatı, kırsalda ve şehirde gereğini yerine getirip, vatandaşımızın her bir oyunun özgür iradesiyle kullanılıp, sonucun o şekilde oluşmasını temin edecek güvenliğin alınmasını sağlamış durumdadır. Bu da bizim için önemlidir. Bu manipülasyonlara, bu spekülasyonlara mahal vermemek için çok dikkatli olmalıyız hep birlikte."

Seçimden önce her seçimde olduğu gibi bölgesel toplantılar yapacaklarını belirten Soylu, güvenlik önlemlerinin tekrar değerlendirileceğini bildirdi.

Bakan Soylu, "Seçimin huzur ve güven içerisinde geçebilmesini temin edebilmek için de her zamanki gibi bütün gayretimizi ortaya koymuş olacağız." diye konuştu.

Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığı Şehit Demet Sezen Konferans Salonu'nda düzenlenen "İl Emniyet Müdürleri Değerlendirme Toplantısı"nda katılımcılara hitap etti.

Türkiye'nin etrafındaki coğrafyada kısa vadede istikrar ihtimalinin görünmediğini belirten Soylu, batılı ülkelerin terör örgütlerine desteklerinin de aynen devam edeceğini değerlendirdiklerini kaydetti.

Bu nedenle özellikle terör, uyuşturucu ve kaçak göç konularında mücadeleyi arttırarak sürdürmek durumunda olduklarını belirten Soylu, 2022'deki İstiklal Caddesi patlaması ve Mersin'deki saldırının can yaktığını, bu olayların faillerini yakaladıklarını ve firarilere yönelik çalışmaların devam ettiğini söyledi.

"En küçük bir boşluk bırakmamak durumundayız"

"Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar" söyleminin, sadece bir slogan olmadığını belirten Soylu, şöyle devam etti:

"Birileri terör tehlikesini, terör iltisakı ve irtibatı kavramını küçümseyebilir, koynuna alıp besleyebilir, terör iltisaklı bir kişinin, dağa çıkmış bir kişinin, KHK ile ihraç edilmiş birinin kamu kurumlarında çalışmasından rahatsız olmayabilir. Terör örgütünün kendi teröristlerini kutsamak için 'sözde değer ailesi' olarak nitelendirdiği 'sözde değer aileleri'nden rahatsız olmayabilir, PKK ve uzantılarına daha sevecen ama hükümetin ve sayın Cumhurbaşkanımızın, bizlerin, bu devlete, devletin polisine, bu milletin kendi öz değerlerine, hatta bayrağına karşı bir çekememezlik içinde olabilir. Bize uyuşturucu yakaladığımız için bile kızabilir, 'narko devlet' diye iftira atabilir ama biz sağlam durmak, işimizde en küçük bir boşluk bırakmamak durumundayız."

Birilerinin bu durumu önemsemeyebileceğini ama kendilerinin, işin nereye varabileceğini bildiklerini kaydeden Soylu, "Mersin'e sınır ötesinden paramotorla gelip saldırı düzenlediler. İstiklal Caddesi'ne Münbiç'ten gelip saldırı düzenlediler. Eğer sen koynuna alırsan, maaş verirsen, Saraçhane'de ot toplarken bunları yapamazlar mı? Alırken dikkatli olmazsak bizi içerden vurmaya kalkmazlar mı?" sorularını yöneltti.

Soylu, "Seçim diyeti için devleti ve milleti feda etmemek gerektiğini" belirtti.