Bakan Soylu: Murat Karayılan mağarasından çıkamıyor

NTV'de soruları yanıtlayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, örgüt elebaşı Murat Karayılan'ın mağarasında saklandığını söyledi.

"TÜRKİYE'DE TERÖRİST SAYISI ŞU ANDA 282"

Bakan Soylu, şuana kadar toplamda 7412 mağara imha edildiğini belirterek "Türkiye'de şuan da terörist sayısı 282. Biz sarı torbaya koyup, savcıya teslim etmeden terörist sayısını düşmeyiz. " dedi.

"KARAYILAN MAĞARASINDAN ÇIKAMIYOR ŞU AN, SPOR YAPIYOR"

Terör örgütü PKK elebaşı Murat Karayılan ile ilgili de açıklamada bulunan Soylu, "Karayılan mağarasında çıkamıyor şu anda. Mağarasında spor yapıyor. Çıkmasını bekliyoruz" dedi. İçişleri Bakanı Soylu, “Yaralı geçirilen Fırat Şişman 15-16 gündür elimizde. Çok önemli bilgiler verdi. Kritik bilgiler verdi.” ifadelerini kullandı.