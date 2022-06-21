Bakan Soylu, geniş çaplı uyuşturucu operasyonunun detaylarını açıkladı

Bakan Soylu, İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen basın toplantısında, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 8 ay önce başlatılan çalışma sonucu Kökünü Kurutma Operasyonu gerçekleştirildiğini bildirdi.

Hava destekli 4 bin 200 polis ve jandarmanın yer aldığı operasyonda 292 hedefin söz konusu olduğunu kaydeden Soylu, şu ana kadar 213 şüphelinin gözaltına alındığını belirtti.

Soylu, operasyonda çok sayıda uyuşturucu, silah ve terör örgütünü simgeleyen bez parçalarının ele geçirildiğini söyledi.

"Operasyonun önemi şuradadır, Diyarbakır'da hem baronlar hem baroniçeler hem narko terör hem sokak satıcıları bütün hepsi 21 Eylül'de başlayan narko alan projemizin akabinde tek tek tespit edilmişlerdir." ifadelerini kullanan Soylu, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Daire Başkanlığı ve Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının iyi bir koordinasyonuyla, sonucu alabildikleri bir operasyon gerçekleştirildiğini vurguladı.

Operasyonda 292 hedefin söz konusu olduğunu ifade eden Soylu, şöyle konuştu:

"10 vilayette ve ağırlıklı bölümü Diyarbakır'da ve yine 292'nin 8'i jandarma bölgemizde, jandarmamız da operasyonun içerisindeydi ve 292 hedefe sabah 04.00 itibarıyla arkadaşlarımız, 4 bin 200 polis arkadaşımız ve jandarmalarımız, 400 araç, 20 narkotik köpeği, 05.00 itibarıyla evlere girmek suretiyle şu ana kadar 213 gözaltı yapıldı. Diyarbakır'da metamfetamin başta olmak üzere esrar, eroin, kokain, her ne varsa bütün hepsine yönelik gerçekleştirilen bu operasyonun, gerçekleşmesini sağlayan arkadaşlarımıza, hem Diyarbakır Emniyet Müdürlüğüne, aynı zamanda koordinasyonu sağlayan Başsavcılığımıza, Narkotik Daire Başkanlığımıza, narkotik birimlerimize çok teşekkür ediyorum. Kolay bir operasyon değildir."

Operasyonun kendine ait özelliklerinin bulunduğuna dikkati çeken Soylu, projeli bir operasyon olduğunu bildirdi.

Başından itibaren şüphelilerin tek tek takip edildiğini, tüm dinlemelerin, delillerin çok net bir şekilde elde edildiğini, hukuki deliller de elde edildikten sonra operasyona dönüştürüldüğüne işaret eden Soylu, şu ana kadar esrar, metamfetamin, kokain, uyuşturucu hap, tabanca ve kalaşnikof gibi birçok malzeme ele geçirildiğini aktardı.

"Ele geçen malzemeden daha ziyade esas itibariyle Diyarbakır'ımızı uyuşturucu açısından zehirlemeye çalışan, en tepe yöneticiler dahil olmak üzere baronlar ve baroniçeler, hepsi sabah operasyonuyla başarılı bir şekilde gözaltını alınmışlardır. 292 hedefin kalanları da gözaltını alınacaklardır." diyen Soylu, çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

Hava destekli operasyonda, helikopterlerin hala havadan görüntü aktardığını anlatan Soylu, şöyle devam etti:

"Biz uzun zamandır büyük bir heyecan içerisindeydik çünkü bu operasyonların önemli özelliği şudur, tek tek değerlendireceksiniz, tek tek takip edeceksiniz. Sağolsun Diyarbakır Valimiz, Diyarbakır Emniyet Müdürümüz hep birlikte, Emniyet Genel Müdürümüz, Narkotik Daire Başkanımız ve Diyarbakır Narkotik Şube hep birlikte hem heyecanla hem de ilmek ilmek dokuyarak, bu operasyonu başarıyla yürütmüşler, sürdürmüşlerdir. İnşallah sonuçları itibariyle de öyle olacaktır. Bugün bir operasyon daha başladı, o da 61 tim ve 960 personel ile narko terör operasyonu. O da Eren-18 operasyonu. O da bine yakın jandarmamızla belirlenen 200 hedefin 50'sini geçen gün almıştık. Şimdi de inşallah diğer hedeflere yönelik operasyondur. Allah jandarmamızın ayağına taş değdirmesin."

Kökünü Kurutma Operasyonu'nun metamfetamin satıcılarına yönelik olmasının da ayrı bir başlık olduğunu ifade eden Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Şu anda girilen adreslerde, gerek örgüt paçavraları gerekse aynı adreslerde kalaşnikoflar ele geçirildi. Elbetteki, burada ta geçmişten kalan bir alışkanlık üzerine yani bir taraftan uyuşturucu bir taraftan da uyuşturucudan yani narkodan elde edilen, terör finansmanı elbetteki var. Yaklaşık 2-2,5 yıldır sadece örgütlere ve uyuşturucuya yönelik operasyon yapmıyoruz. Yani bunun finansmanına yönelik de operasyonlar gerçekleştiriyoruz ki, en kıymetlisi budur. Gerek terör operasyonları gerek suç örgütlerini tasfiye operasyonlarında finans ayağı da bizim açımızdan yani terörün ve suç gelirlerinin finansmanı ayağı da bizim açımızdan en önemli ayak olarak projelendirilmektedir, delillendirilmektedir, detaylandırılmaktadır ve ortaya konulmaktadır. Daha dün olsa gerek yine Maliye Bakanımızla birlikte imzaladığımız, bir çok terörün suç gelirleri sebebiyle, el koyduğumuz zannediyorum bugün yarın öbür gün bir şekilde ilgili Resmi Gazetelerde yayımlanabilme imkanına sahip olacaktır."

Toplantıya, Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Fuat Güney, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan Çiloğlu ve İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın da katıldı.





