Bakan Soylu duyurdu: 132 kişi gözaltında!

Bakan Soylu, Bursa'da; 2 bin 20 polis, 1 helikopter, 3 İHA ve 16 narkotik köpeğinin katılımıyla 130 adreste düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 132 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Operasyonunun hazırlıklarına nisan ayında başlandığını belirten Soylu, aylar süren takip sonunda yapılan operasyonla hedeflerin tamamının yakalandığını söyledi.

Bakan Soylu ayrıca, dün İstanbul'da yapılan bir uyuşturucu operasyonunda 600 kilo esrarın ele geçirildiğini, 2'si İtalyan 1'i Türk üç kişinin gözaltına alındığını söyledi.

Soylu, dün Hatay ve Kocaeli'nde de operasyonlar düzenlendiğini belirtti. Hatay'da yarım milyon captagon, Kocaeli de ise 90 kilo eroinin ele geçirildiğini aktardı.