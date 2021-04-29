Bakan Soylu: Diyarbakır Anneleri'nde 25. buluşma gerçekleşecek

Bakan Soylu, NTV canlı yayınında gazetecilerin sorularını yanıtladı, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Konuşmasına başlamadan önce güzel bir haber vermek istediğini belirten Soylu, "Yarın Diyarbakır Anneleri'nde inşallah 25'inci buluşma gerçekleşecek. 25'inci buluşmada inşallah Bayram ve Fatma Yetkin evlatlarıyla buluşacak." bilgisini paylaştı.

Yetkin çiftinin çocukları olan Recep'in 15 yaşında teröristler tarafından dağa kaçırıldığını anlatan Soylu, teröristin ikna çalışmaları neticesinde teslim olduğunu bildirdi.

İkna çalışmalarının nasıl yapıldığı yönündeki soruyu yanıtlayan Soylu, 12 bine yakın kişiyle görüşüldüğünü söyledi.

Soylu, "Bunların bazıları anne, bazıları baba. Evlatları muhakkak anneyle babayla irtibat kuruyorlar. Ya bayramda kuruyorlar ya da telefonla bu irtibatı kuruyorlar. Buradan diyalog başlıyor. İkna çalışmalarımız PKK'yı, tuz ruhunun erittiği gibi eritiyor. Psikolojik olarak darmadağın ediyor. Terör örgütünün kendi içindeki hareket kabiliyetini tamamen ortadan kaldırıyor. Bu yıl terör örgütüne katılan 10 kişi, bizim ikna ile terör örgütünden kopardığımız, Türkiye'ye getirdiğimiz sayı 63" diye konuştu.

Kırmızı kategoride 15-20 gündür ifadesi alınan bir teröristin çok önemli şeyler söylediğini aktaran Soylu, bunları da kamuoyuna açıklayacağını bildirdi.

"Bugün İstanbul polisi çok önemli bir katliamı engellemiştir"

Soylu, bugün İstanbul polisinin çok önemli bir katliamı engellediğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Emniyet İstihbaratımıza ve İstanbul Emniyetimize ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Türkiye'de önemli bir katliamı engellemiştir. Türkiye'nin bu konularda geçmiş dönemde canını yakanlar tekrar yakabileceklerini düşünmüşlerdir ama buna müsaade edilmedi. Bugün PKK terör örgütü mensupları İstanbul'a 5 kiloluk bir patlayıcı getirdiler ve polisimizin otogardaki dikkatli takibi sonucu, istihbaratımızın keskin hafızası sonucu bir aracın altına yerleştirilen 5 kiloluk patlayıcıyı otogarda tespit ettiler ve bunları yerleştirenleri de yakaladılar. Patlayıcı da patlamadan etkisiz hale getirdiler. Hedef otogardı, otogarda patlamak üzere yakalandı. Büyük bir operasyondu, önemli bir operasyondu, kapanmadan önce bizi etkileyebilecek bir operasyondu. Bugün akşama doğru arkadaşlarımız gerçekleştirdiler. Böyle bir istihbaratımız vardı, buna yönelik tedbirler artırılmıştı. Arkadaşlarımız şüpheli hareketini gördükleri anda bir operasyonu tamamladılar. 2 kişi gözaltında ama o sayı artar."

"Kapanmalarda vakalarda iniş çok keskin bir şekilde görülüyor"

Soylu, yarın başlayacak tam kapanmaya yönelik soru üzerine, "Ne zaman tedbir almışsak ne zaman kapanmışsak, vakalarda iniş çok keskin bir şekilde görülüyor." açıklamasını yaptı.

Türkiye'nin iyi bir salgın süreci yönettiğinin altını çizen Soylu, "Türkiye görünenin çok fazlasıdır" ifadesini kullandı.

"Kreşlerle ilgili yeni bir karar var mı?" sorusunu da yanıtlayan Soylu, Milli Eğitim Bakanlığının kreşleri açmamak konusundaki ilk kararının durduğunu belirtirken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının bu konudaki çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Soylu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının bir karar vereceğini, bir karar verirlerse kendilerinin de ona göre düzenleme yapacağını bildirdi.

"İnanıyorum ki 17 gün sonra çok iyi bir seviyeye düşeceğiz"

Kısıtlamalar öncesi, büyükşehirlerden Anadolu'ya ciddi bir göç olduğu hatırlatılarak, bu hareketliliğin kendisini rahatsız edip etmediği sorulan Soylu, "Bu hareketlilik diyelim ki hiç kapanma olmasaydı bayramda da olacaktı. Buranın avantajı şu, giden gittiği yerde 17 gün karantinada. Onun için şu anda bu haraketliliğin oluşturacağı bir sorunu biz çok görmüyoruz. Çünkü 17 günlük karantina var. Bu bir doğal karantina. İnanıyorum ki bu 17 gün sonra inşallah hep beraber çok iyi bir seviyeye düşeceğiz. Hem sabredelim hem de bayram edelim." diye konuştu.

Soylu, tam kapanmanın yaz öncesi önemli olduğuna dikkati çekerek, haziran sonunda aşılanma takvimiyle beraber önemli bir azalma sağlanacağına inandığını tekrarladı. Soylu, vatandaşlardan kurallara uymalarını ve kuralları suistimal etmemelerini de istedi.

"Kural aynı, süre uzun"

Tam kapanma döneminde alkollü içki satışı yapılmayacağı hatırlatılarak, buna getirilen eleştirilerle ilgili soruyu yanıtlayan Soylu, "Geçen dönem de bu tartışmayı yaptık. Geçen dönemlerdeki kısıtlamalarda, hatta geçen hafta cumartesi pazarın kısıtlamasından herhangi bir fark söz konusu değil. Hiçbir kısıtlama farkı yok. Net söylüyorum. Kural aynı, süre uzun. Bütün kısıtlamalarda aynıyız. Bütün kısıtlamalarda ne varsa kurallar aynı, süre uzun. Hiçbir artı bir kısıtlama söz konusu değil, kurallar aynı, süre uzun. Biraz sabırlı olacağız." dedi.

Dünyada birçok ülkede kısıtlamalar olduğunu ve bunları yakından incelediklerini belirten Soylu, Avrupa ülkelerinden örnekler verdi.

Bu tartışmalardan rahatsız olup olmadığı sorulan Soylu, "Hiç rahatsız değilim, geçmiş dönemde de yapıldı. Biz buradan sağlıklı çıkalım da nasıl çıkarsak çıkalım." yanıtını verdi.