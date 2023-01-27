Bakan Soylu dev operasyonu duyurdu: 202 kişi gözaltında

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir'de kökünü kurutma operasyonuyla ilgili açıklama yaptı. Soylu, 225 şüpheliden 202'sini açıkladı, "Kimse acıma beklemesin. Acırsak acınacak duruma düşeriz" ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"İzmir'de 36. Kökünü Kurutma Operasyonu'nu gerçekleştirdik. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinasyonunda İzmir İl Emniyet Müdürlüğümüz ve İzmir İl Jandarma Komutanlığımızdan toplam bin 472 polis ve jandarmamızın katılımıyla, aynı zamanda 24 köpek, hava araçlarıyla birlikte sabah saatlerinde başlayan operasyonda 225 hedefimiz söz konusuydu. 202'sini şu ana kadar arkadaşlarımız gözaltına aldılar.