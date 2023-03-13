Bakan Soylu: Depremde 48 bin 448 kişi vefat etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybının 48 bin 448'e yükseldiğini açıkladı.

Soylu, vefat edenlerin 6 bin 660'ının yabancı uyruklu olduğunu da belirtti.

Deprem bölgesiyle ilgili yapılan dezenformasyonlara dikkati çeken Soylu, "AFAD vatandaştan vinç için kira aldı" iddiası hakkında, "Vatandaşımıza evini yık diye talimatımız ya da talebimiz yok. Böyle bir süreç olduysa, burada istismar vardır. Elbette görevimiz üzerine gitmektir ama bunu devlete bocalamak ayrı bir kötülüğün maharetidir" diye konuştu.