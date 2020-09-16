Bakan Soylu: Bir haftada 29 PKK'lı etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yıldırım 11 Herekol Operasyonu ile ilgili sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklamalarda bulundu.
Bakan Soylu, "Yıldırım 11 Herekol Operasyonu kapsamında, @Jandarma
Komando ve JÖH Birliklerimiz bugün Siirt’te, 5 teröristi daha ölü ele geçirdi. Son 1 haftada; 22 terörist ölü, 5 teslim ve 2 sağ olmak üzere toplam 29 terörist etkisiz. Kahramanlarımıza teşekkürler" ifadelerini kullandı.
Yıldırım 11 Herekol Operasyonu kapsamında, @Jandarma Komando ve JÖH Birliklerimiz bugün Siirt’te, 5 teröristi daha ölü ele geçirdi.— Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) September 16, 2020
Son 1 haftada;
22 terörist ölü,
5 teslim ve 2 sağ olmak üzere toplam 29 terörist etkisiz.
Kahramanlarımıza teşekkürler 👏 @Jandarma @EmniyetGM
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