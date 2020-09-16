Bakan Soylu: Bir haftada 29 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Bakan Soylu, "Yıldırım 11 Herekol Operasyonu kapsamında, @Jandarma

Komando ve JÖH Birliklerimiz bugün Siirt’te, 5 teröristi daha ölü ele geçirdi. Son 1 haftada; 22 terörist ölü, 5 teslim ve 2 sağ olmak üzere toplam 29 terörist etkisiz. Kahramanlarımıza teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Yıldırım 11 Herekol Operasyonu kapsamında, @Jandarma Komando ve JÖH Birliklerimiz bugün Siirt’te, 5 teröristi daha ölü ele geçirdi.



Son 1 haftada;

22 terörist ölü,

5 teslim ve 2 sağ olmak üzere toplam 29 terörist etkisiz.



Kahramanlarımıza teşekkürler 👏 @Jandarma @EmniyetGM — Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) September 16, 2020