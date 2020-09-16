AjansHaber.com.tr Gündem Soylu:Bir haftada 29 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Bakan Soylu: Bir haftada 29 PKK'lı etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yıldırım 11 Herekol Operasyonu ile ilgili sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu, "Yıldırım 11 Herekol Operasyonu kapsamında, @Jandarma
Komando ve JÖH Birliklerimiz bugün Siirt’te, 5 teröristi daha ölü ele geçirdi. Son 1 haftada; 22 terörist ölü, 5 teslim ve 2 sağ olmak üzere toplam 29 terörist etkisiz. Kahramanlarımıza teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
SİHA'lar eşi görülmemiş şekilde kullanılabilir
Amazon Prime Türkiye'de!
İstanbul'da mesai saatleri değişiyor!
Pınar Gültekin'in otopsi raporu çıktı
Koç ailesinin acı günü!
"91 firmaya ait 113 ürünü daha ifşa ediyoruz"
Hakkari kırsalında 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi