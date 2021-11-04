Bakan Soylu 'bir güzel haber daha' diyerek duyurdu

Bakan Soylu haberi verirken "Evlat Nöbetinde bir güzel haber daha; 33. kavuşma gerçekleşiyor. Diyarbakır Annelerinden, Özlem Anne de bugün, evladına kavuşuyor. İnşallah devamı da gelecek." ifadelerini kullandı.

Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamaya göre; terör örgütü PKK’da çözülme devam ediyor. İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucunda PKK terör örgütünden kaçan 2 terör örgütü mensubu daha bugün Türkiye'ye giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensuplarının 2013 yılında terör örgütüne katıldıkları, Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

Açıklamada örgüt mensuplarından birinin ailesinin 13 Mart 2020 tarihinden itibaren Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde devam eden evlat nöbeti eyleminde olduğu belirtildi. Teslim olan örgüt mensupları ile birlikte Diyarbakır'da 33'üncü buluşma gerçekleştirilirken sadece ikna çalışmaları sonucunda; 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 174'e yükseldi.

BAKAN SOYLU: ÖZLEM ANNE DE EVLADINA KAVUŞUYOR

Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Evlat nöbetinde bir güzel haber daha; 33'üncü kavuşma gerçekleşiyor. Diyarbakır Annelerinden, Özlem Anne de bugün, evladına kavuşuyor. İnşallah devamı da gelecek. Annelerin cesareti ve kararlılığı, tüm terör örgütlerini çökertecek" ifadelerini kullandı.