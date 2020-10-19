Bakan Soylu: Amanoslar Dörtyol İslahiye Grubu çökertildi

Amanoslar'da yürütülen operasyonlara ilişkin ilk açıklama bugün İçişleri Bakanlığı'ndan yapılmıştı.

Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu kapsamında Hatay'ın Dörtyol ilçesi kırsalında, Hava Kuvvetleri destekli operasyonda 2 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildiği belirtildi.

İçiçleri Süleyman Soylu ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımla terör örgütünün Amanoslar Dörtyol İslahiye Grubu'nun çökertildiğini duyurdu. Soylu Amanoslar'da etkisiz ale getirilen terörist sayısını da 4 olarak açıkladı.

Soylu paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Pazar mesaisi devam! Amanoslar Dörtyol İslahiye Grubu çökertildi. 4 Terörist elde... Kahramanlarımıza şükranlarımızla..."