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Bakan Soylu: Amanoslar Dörtyol İslahiye Grubu çökertildi

Amanoslar'da 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Amanoslar Dörtyol İslahiye Grubu çökertildi. 4 terörist elde..." paylaşımını yaptı.

Amanoslar'da yürütülen operasyonlara ilişkin ilk açıklama bugün İçişleri Bakanlığı'ndan yapılmıştı. 

Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu kapsamında Hatay'ın Dörtyol ilçesi kırsalında, Hava Kuvvetleri destekli operasyonda 2 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildiği belirtildi. 

İçiçleri Süleyman Soylu ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımla terör örgütünün Amanoslar Dörtyol İslahiye Grubu'nun çökertildiğini duyurdu. Soylu Amanoslar'da etkisiz ale getirilen terörist sayısını da 4 olarak açıkladı.

Soylu paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Pazar mesaisi devam! Amanoslar Dörtyol İslahiye Grubu çökertildi. 4 Terörist elde... Kahramanlarımıza şükranlarımızla..." 

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